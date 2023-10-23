Венгрия заблокировала выделение ЕС Киеву военной помощи

Министры иностранных дел государств - членов ЕС на встрече в Люксембурге не смогли согласовать выделение Украине военной помощи на сумму в 500 млн евро из Европейского фонда мира (ЕФМ). Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в понедельник, 23 октября.

"Мы до сих пор не решили проблему предоставления последнего сегмента из ЕФМ, но продолжаем искать решение. Так или иначе мы его найдем", - приводит его слова корреспондентка DW в Брюсселе.

При этом глава дипломатии ЕС подчеркнул, что предоставление Киеву 8-го транша военной помощи, о котором идет речь, должно быть согласовано до конца текущего года, как и вопрос о создании нового фонда, из которого Украине будут ежегодно выделять 5 млрд евро на программы вооружения и обучения.

Блокирование Венгрией военной помощи Украине от ЕС

С мая 2023 года Венгрия не дает согласия на предоставление Киеву 8-го транша военной помощи из Европейского фонда мира. Как заявил тогда министр иностранных дел страны Петера Сийярто, Будапешт будет настаивать на такой позиции, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет изъят Киевом из списка "спонсоров войны", куда он был внесен из-за того, что продолжает работать в России.

29 сентября Украина объявила об изъятии из списка венгерского банка OTP и пяти греческих судоходных компаний. Однако теперь Будапешт требует гарантий того, что банк не будет включен туда вновь, указывает "Радио Свобода".

По данным агентства ТАСС, из Европейского фонда мира ЕС компенсирует своим странам - членам порядка 40% стоимости их военных поставок на Украину.

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