ЕС создаст многомиллиардный фонд военной помощи Украине

Министры обороны стран ЕС обсудили в испанском Толедо вопросы структурирования военной помощи Украине. Из нового фонда Киеву ежегодно будут выделять 5 млрд евро на программы вооружения и обучения.

Европейский Союз создаст фонд военной помощи Украине объемом 20 млрд евро, из которого с 2024 по 2027 годы Киеву будут ежегодно выделять по 5 млрд евро на программы вооружения и обучения. Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран ЕС на бывшем оружейном заводе в испанском Толедо.

Более структурированная военная помощь

Необходимо, чтобы поддержка Украины "продолжалась и после войны, что бы ни случилось", указал Боррель. По его словам, целью является сделать военную помощь Евросоюза Украине более структурированной и отказаться от отдельных выплат из Европейского фонда мира (EPF). Эта поддержка "должна продолжаться ради восстановления страны, а также чтобы предоставить Украине гарантии безопасности", заявил глава европейской дипломатии.

На данный момент Украина получила 5,6 млрд евро военной помощи из механизма, не входящего в бюджет ЕС. Он возмещает странам Евросоюза поставки оружия Украине. Законодательство ЕС запрещает использовать бюджетные средства для военной помощи третьим странам.

ЕС может расширить программу обучения солдат ВСУ

Кроме того, министры обороны обсудили более широкие аспекты поддержки Украины, включая программу ЕС по поставке 1 млн артиллерийских снарядов до конца текущего года.

Среди прочего Боррель предложил расширить рамки обучения украинских солдат и офицеров и подготовить до конца года 40 тысяч военных. Поставленная ранее цель - подготовить в 2023 году 30 тысяч военнослужащих ВСУ - будет достигнута уже в конце ноября, отметил он.

В числе прочих обучением украинских военнослужащих занимается бундесвер. В Германии украинцы проходят подготовку на зенитных комплексах Patriot, самоходных гаубицах 2000, боевых машинах пехоты Marder, а также основных боевых танках Leopard 1 и Leopard 2. Кроме того, украинцев обучают управлению войсками и медицинской помощи. По данным бундесвера, в тренингах заняты около 1500 немецких инструкторов.

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