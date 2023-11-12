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Экс-генсек НАТО выдвинул план вступления Украины в альянс

Марина Барановская
12 ноября 2023 г.

По мнению Андерса Фога Расмуссена, членство Украины в НАТО без оккупированных Россией территорий снизит риск прямого конфликта альянса с РФ и удержит бы Москву от новых нападений на Украину.

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Иллюстративное фото
Фото: Christian Ohde/Chromorange/picture alliance

НАТО следует предложить Украине присоединиться к Североатлантическому альянсу без украинских территорий на юге и востоке, оккупированных Россией, считает бывший генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен. Вступление Украины в НАТО в пределах тех границ, которые контролирует Киев, снизит риск открытого конфликта между Россией и альянсом, пояснил Расмуссен свою точку зрениа в интервью британской газете Guardian в субботу, 11 ноября.

Частичное вступление Украины в Североатлантический альянс и связанное с этим обязательство партнеров по блоку оказывать помощь "удержало бы Россию от нападения на украинскую территорию в рамках НАТО" и тем самым позволило бы украинским вооруженным силам сосредоточиться на фронтовых боях вдали от центра страны, считает бывший генеральный секретарь НАТО.

"Пришло время пригласить Украину в НАТО"

Этот шаг не будет означать замораживания конфликта между российским государством-агрессором и Украиной, подчеркнул Расмуссен. Москва должна понять, что Украину нельзя удержать от вступления в альянс, уверен экс-генсек НАТО.  "Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину вступить в НАТО, - сказал Расмуссен. - Нам ноебходима новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет находиться в центре НАТО". Украинские вооруженные силы, являясь самой закаленной в боях армией в Европе, также дают преимущества союзникам, особенно в том, что страна может служить оплотом против агрессивной России, отметил Расмуссен.

Различные эксперты и политики альянса давно предостерегают от принятия Украины в НАТО в нынешней фазе войны с Россией. Они аргументируют свою позицию тем, что присоединение Украины к Североатлантическому альянсу означало бы возможность вступления НАТО в войну в соответствии со статьей 5-й Североатлантического договора.

Согласно этому документу, партнеры по альянсу обязуются оказать помощь в случае вооруженного нападения на одного или нескольких из них. В случае отказа Украины от части территорий это означало бы, что союзники по НАТО должны были бы оказать помощь стране лишь в случае нового нападения России.

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