Берлин отверг утверждение Bild о "секретном плане" для Киева

Расследование издания Bild о"секретном плане" Германии и США по прекращению войны России и Украины не имеет под собой никаких оснований, говорится в ответе правительства ФРГ на запрос Deutsche Welle в понедельник, 27 ноября. На прошлой неделе военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке (Julian Röpcke) сообщил со ссылкой на единственный источник, что Вашингтон и Берлин, ограничивая военную помощь Киеву, хотят вынудить президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

"С самого начала российской агрессивной войны США и Германия были привержены прекращению российской агрессии и достижению справедливого мира в Украине. И это не может быть навязанный мир", - ответили DW в федеральном правительстве.

"Германия твердо стоит на стороне Украины. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо для защиты от российской агрессии", - подчеркнули в Берлине, добавив, что правительство "находится в постоянном и тесном контакте с международными партнерами" и требует от России вывода войск из Украины.

"Для федерального правительства ясно: Украина должна определить военные и политические цели в своей оборонительной борьбе против российской агрессии. Только Украина может назначить дату начала мирных переговоров", - заявили в правительстве Германии.

Bild - о "секретном плане" для Украины

На прошлой неделе издание Bild сообщило со ссылкой на один источник, что Берлин и Вашингтон не намерены напрямую убеждать Зеленского в необходимости переговоров, а планируют фактически вынудить президента Украины пойти на это, используя в качестве рычага поставки оружия. По версии издания, союзники намерены снабжать Киев вооружением в тех количествах, которые позволят украинской армии удерживать нынешний фронт, но не освобождать оккупированные Россией территории.

"Зеленский должен прийти к осознанию того, что так продолжаться не может. Без какой-либо просьбы извне. Он должен обратиться к своему народу по собственной воле и объяснить, что необходимо провести переговоры", - объяснил подход источник Bild в правительстве Германии.

По словам собеседника Bild, у Германии и США якобы существует также "план Б", заключающийся в заморозке конфликта на нынешних рубежах. "То, к чему стремятся Берлин и Вашингтон в качестве альтернативы переговорам, - это замороженный конфликт без соглашения между конфликтующими сторонами", - сказал источник издания. По его словам, линия соприкосновения в таком случае "укрепляется и становится новой квазиграницей между Украиной и Россией".

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