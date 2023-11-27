Генсек НАТО заверил Украину в долгосрочной поддержке

На саммите министров иностранных дел стран, входящих в НАТО, альянс подтвердит свою приверженность долгосрочной поддержке Украины. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции в понедельник, 27 ноября, в преддверии двухдневного саммита.

"Мы вновь заверим Украину в долгосрочной поддержке", - анонсировал программу саммита Столтенберг. "В прошлом году Украина выиграла битвы за Киев, Харьков и Херсон. В этом году она продолжает наносить серьезные потери России", - указал генсек НАТО, отметив, что украинские военные освободили половину захваченной Россией территории.

"Это большая победа для Украины. В то же время Россия слаба экономически, политически и в военном отношении. Украина продолжает смело сражаться, мы продолжаем их поддерживать", - добавил Столтенберг. По его словам, на саммите также будут обсуждаться необходимые Украине реформы на пути в Североатлантический альянс.

Столтенберг: Задача НАТО - усилить позицию Киева перед возможными переговорами

Условия окончания войны должна определять Украина, вновь подчеркнул генсек альянса. Задача НАТО - "поставить Украину в лучшую из возможных позиций" перед возможными переговорами, сказал он. "Мы не видели никаких признаков того, что Путин готовится к миру. Он готовится к большей войне", - указал Столтенберг.

"Мы должны помнить, как боялись, что Украина рухнет в течение недель, а Путин захватит Киев в течение дней. Этого не произошло", - ответил генсек альянса на вопрос об итогах украинского контрнаступления.

"Конечно, нам хотелось бы, чтобы они как можно быстрее освободили как можно больше территорий, но даже несмотря на то, что линия фронта не сдвинулась, украинцы смогли нанести тяжелые потери российским оккупантам", - заявил Столтенберг.

Столтенберг призвал к продлению перемирия в Газе

В ходе саммита на уровне глав МИД НАТО также будет обсуждаться война Израиля и радикального исламистского движения ХАМАС, признанного в Евросоюзе и США террористической организацией, рассказал Столтенберг. Генсек НАТО также призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа и продлению режима прекращения огня для доставки гуманитарной помощи и освобождения заложников.

Столтенберг не обошел стороной и ожидаемое вступление Швеции в НАТО. Генсек альянса подчеркнул, что Турции следует "как можно скорее" одобрить заявку Стокгольма, который выполнил все условия Анкары.

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