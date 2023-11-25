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Массированная атака РФ на Украину: в Киеве пять пострадавших

Жан Рофе
25 ноября 2023 г.

Россия выпустила по Украине рекордное количество ударных беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ. Основной удар, по их данным, пришелся на столицу.

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Разрушения в Киеве после ночного налета российских беспилотников
Разрушения в Киеве после ночного налета российских беспилотниковФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли массированный удар по Украине беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) типа Shahed, сообщило утром командование Воздушных сил ВСУ. "Враг выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА! Основное направление удара - Киев!", - написал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

По данным украинского командования, для атаки было использовано около 75 ударных БПЛА типа Shahed-131/136, при этом 71 дрон был уничтожен противовоздушной обороной.

Воздушные силы не уточнили, сколько беспилотников удалось сбить над Киевом. По информации городских властей, силами и средствами ПВО было поражено более 60 воздушных целей.

Киевская городская военная администрация и мэр города Виталий Кличко назвали этот налет дронов самым массированным с начала полномасштабного вторжения России. Воздушная тревога продолжалась около шести часов, заявил Кличко.

Пять человек пострадали в Киеве

По данным мэрии, в результате российской атаки на столицу пострадали 5 человек, среди них 11-летний ребенок. Все они получили медицинскую помощь на местах или в травмпункте, без дальнейшей госпитализации.

В Соломенском районе в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в помещении детсада, в соседних домах повреждены окна, написал Кличко в Telegram. В жилой пятиэтажке из-за разрушения на втором этаже оказались заблокированным две женщины, их эвакуировали.

В Днепровском районе Киева небольшой обломок БПЛА упал на лестничную клетку верхнего этажа многоэтажного жилого дома, возгорания и пострадавших не было, сообщил мэр. В Голосеевском районе, по его данным, один обломок упал на четырехэтажный жилой дом, никто не пострадал.

Российская сторона не комментировала сообщения об атаке дронов на Киев и другие украинские регионы.

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