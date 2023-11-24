"РФ не должна победить". Эксперты о реакции Запада на войну

Эксперты в Берлине обсудили причины начала войны России против Украины, реакцию Запада на нее сейчас и в 2014 году, и то, как недопустить осуществления плана Путина о новом мировом порядке.

Во второй день работы проходящей в Берлине 23-24 ноября международной конференции "Страна и мир: российские реалии 2023" обсуждались международные аспекты и последствия широкомасштабной войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года. Речь шла о целях, которых намерен добиться с помощью этой войны президент РФ Владимир Путин, о реакции мирового сообщества, о противоречиях в позициях западных стран.

Сабине Фишер: К войне привели четыре внутриполитические причины

Для начала старшая научная сотрудница исследовательской группы берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer) назвала четыре внутриполитические причины, которые, по ее мнению, привели к полномасштабному вторжению России в Украину.

Сабине Фишер Фото: SWP Berlin

Первой причиной она назвала крайне персонифицированную систему принятия политических решений в России, а также тот факт, что "в последние 20 лет силовые структуры стали сильнейшей элитной группой и главным столпом режима".

Второй аспект - репрессии и уничтожение любых оппозиционных структур, структур гражданского общества, что сделало невозможным возникновение политических альтернатив. В-третьих, продолжала Фишер, это идеологическая радикализация, что проявляется в догматах о традиционных ценностях, антифеминизме, противодействии ЛГБТ, национализме и империализме. Причем, добавила эксперт, "воплощением этой идеологической радикализации стал сам Путин, который начинал как относительно неидеологизированный прагматик".

Четвертый фактор - система, крайне предрасположенная к насилию. "Автократия, патриархальность, маскулинность и империализм, - пояснила Фишер, - генерируют насилие на всех уровнях - от частной жизни до общественной, от внутренней политики до внешней". К тому же в течение последних нескольких десятков лет Россия так или иначе была вовлечена в вооруженные конфликты, что сформировало огромную группу людей, привыкших и готовых действовать с применением насилия.

Цели России в 2014 году и сейчас

Таков внутриполитический фон, констатировала Фишер, на котором принималось решение начать полномасштабную агрессию против Украины в феврале 2022 года. Отличие от российских действий на востоке Украины в 2014 году она видит в том, что тогда целью России была аннексия Крыма и стремление с помощью дестабилизации Донбасса контролировать политические процессы в Украине.

Цель России - полное разрушение Украины Фото: Viktoria Lakezina/REUTERS

Сейчас цель иная: разрушение Украины как независимого и суверенного государства, установление над ней полного контроля - и политического, и военного. В России же, со своей стороны, в результате этой войны еще больше усиливаются тоталитарные амбиции, повышается уровень насилия. "Война очень сильно укрепляет негативные тенденции последних 20 лет и ее последствия будут ощущаться существенно дольше, чем будет существовать режим и сам Путин", - предсказывает Фишер.

Отвечая на вопрос, мог ли Запад предотвратить широкомасштабную войну России против Украины, аналитик SWP сказала, что Западу следовало куда более жестко реагировать на российскую агрессию в 2014-2015 годах. "Политика некоторых западных государств после 2014 года была слишком мягкой, слишком некритичной". В частности, позиция Германии, считает Фишер, помешала ЕС и НАТО отреагировать тогда более решительно.

Ральф Фюкс: У Запада нет единого подхода к войне РФ против Украины

Директор Центра либеральной современности (LibMod) Ральф Фюкс (Ralf Fücks) считает недостаточно решительной реакцию Запада и сейчас. Он условно делит западные страны на три лагеря.

Ральф Фюкс Фото: Robert Schlesinger/dpa/picture alliance

В одном - те, кто делает ставку на военную победу Украины, будучи убежденными в том, что, говорит Фюкс, "если Путина не остановить в Украине, то на Украине он не остановится". К их числу он относит большинство стран Центральной и Восточной Европы, страны Балтии, Скандинавии и Великобританию.

На противоположном крае - по выражению Фюкса, "пятая колонна" Кремля: Венгрия с Орбаном, а также целый ряд европейских право- и левопопулистских партий, в США - это фракция Трампа, в Нидерландах - только что победивший на выборах Герт Вилдерс, в ФРГ - "Альтернатива для Германии" и частично "левые". Эти силы, считает эксперт, ратуют за мир на условиях России, за прекращение военных поставок Украине.

Вашингтон же, Берлин и Париж, по оценке Фюкса, хоть и поддерживают Украину вооружениями, но не во имя ее военной победы, а для того, чтобы Киев оказался в наиболее выгодной ситуации для переговоров с Россией, чтобы предотвратить крах Украины, обеспечить ее выживание. Канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), напомнил Фюкс, использует такую формулировку: "Нельзя допустить поражения Украины, нельзя допустить победы России".

Результатом такого подхода, полагает аналитик, должно стать "замораживание" войны вдоль линии фронта, когда ни та ни другая сторона будут неспособны добиться решающего успеха на поле боя и окажутся вынужденными начать переговоры. А причиной такого подхода Фюкс видит, во-первых, в страхе перед эскалацией войны и применения Россией ядерного оружия, во-вторых, в страхе перед коллапсом режима Путина, грозящем политическим вакуумом и хаосом в стране с тысячами атомных боеголовок. А третья причина - сомнение в способности убедить собственное население в необходимости еще более массированной военной поддержки Украины.

Канцлер Шольц, указал Ральф Фюкс, "еще ни разу не решился обратиться к немецкому народу с речью, чтобы объяснить, что на кону в этой войне, и почему и в наших интересах победа Украины в этой войне".

Александр Баунов: "Матрешка ожиданий"

Тем временем, считает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов, Владимир Путин отчасти уже сумел реализовать свои "глобальные амбиции по строительству альтернативного Западу, но капиталистического, в значительной степени рыночного мирового порядка".

Александр Баунов Фото: DW/I. Sheiko

Причем, добавляет он, если вначале такая цель считалась достижимой в результате победоносного блицкрига, то теперь выясняется, что той же цели можно добиться и при помощи затяжной войны. "За полтора года войны России удалось создать глобальный раскол там, где должно было бы царить глобальное единодушие, - констатирует Баунов. - Владимиру Путину удалось самим фактом длительной войны отодвинуть разные части мира друг от друга".

Само сосуществование рядом с Россией многих государств, для которых общение и экономическое взаимодействие с Россией абсолютно приемлемо, с его точки зрения, и есть тот самый измененный мировой порядок, которого добивался Путин.

А сегодняшний этап войны России против Украины Александр Баунов сравнил с "матрешкой ожиданий": "В Москве ждут, когда Украина истощит себя быстрее, чем Россия, потому что Россия больше. Запад ждет, что Россия истощится в этой войне, потому что она меньше, чем совокупный Запад, а в России ждут, что Запад, поддерживая Украину, истощит себя быстрее, чем весь остальной мир, потому что Запад меньше, чем глобальное большинство, с которым теперь российская экономика пытается связаться".

Смотрите также: