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Орбан призвал Запад заключить с Путиным сделку по Украине

Ольга Лебедева
30 августа 2023 г.

Запад должен отказать Киеву в членстве в НАТО, а шанс на мир в Украине появится при возвращении Дональда Трампа к власти, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: GEORG HOCHMUTH/APA/picture alliance

Запад должен заключить с президентом РФ Владимиром Путиным сделку и отказать Украине в возможности вступить в НАТО, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Мы должны заключить договор с русскими о новой архитектуре безопасности, чтобы обеспечить безопасность и суверенитет Украины, но не членство в НАТО", - заявил Орбан в интервью американскому журналисту, бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, размещенному в соцсети X в среду, 30 августа. 

Орбан считает невозможной победу Украины

Венгерский премьер выразил сомнение в возможности Украины победить в войне с Россией, указав на численное превосходство российских вооруженных сил. "Любой, кто занимается политикой, понимает логику, цифры, данные, знает, что это невозможно. Это трагедия для Украины. У них солдаты закончатся раньше, чем у России", - указал Виктор Орбан. Кроме того, он назвал "нереалистичным" возвращение Крыма, аннексированного Россией в 2014 году.

Если какая-либо западная страна отправит Украине собственные войска, это будет означать "прямую войну" Запада и России, сказал венгерский премьер. "Третья мировая война - у нашего порога, поэтому мы должны быть очень-очень осторожными", - добавил он.

При этом лучшим путем к прекращению войны в Украине стало бы возвращение Дональда Трампа на пост президента США и прекращение военной помощи Украине, уверен Орбан. Он раскритиковал помощь, оказываемую Украине нынешней администрацией США, и одобрительно отозвался о внешней политике, которую проводил Трамп, назвав его "человеком, способным спасти западный мир".

В Киеве назвали Орбана защитником Путина

В министрстве иностранных дел Украины раскритиковали интервью Орбана. "Мы не знаем, как там в Венгрии, но Украина не торгует ни своими территориями, ни своим суверенитетом. И мир не будет торговать. А российское руководство, каких бы оно не привлекало публичных адвокатов, непременно понесет ответственность за все причиненное украинцам зло", - заявил представитель МИДа Олег Николенко.

Находящийся у власти с 2010 года правопопулист Виктор Орбан - один из самых спорных политиков в Евросоюзе. В числе прочего его критикуют за все более авторитарную внутреннюю политику, в том числе отмену прав меньшинств, а также за установление контроля над судебной системой и СМИ. Кроме того, Орбан известен как ближайший союзник Путина в ЕС. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину правительство Орбана, в отличие от властей большинства стран Евросоюза, сохранило связи с Москвой и неоднократно пыталось блокировать европейские санкции в отношении России.

Это уже второе большое интервью Орбана консервативному журналисту Такеру Карлсону, считающемуся сторонником Трампа. Компания Vox News уволила Карлсона в апреле 2023 года на фоне скандала о предполагаемом распространении дезинформации об итогах президентских выборов 2020 года.

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