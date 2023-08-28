Президент Венгрии призвала Украину сесть за стол переговоров

Каталин Новак на переговорах с Владимиром Зеленским указала президенту Украины на необходимость переговоров. Будапешт не видит военного решения, способного установить долгосрочный мир.

Украине, обороняющейся от вторжения войск России, следует участвовать в переговорах с Москвой. Такую точку зрения президент Венгрии Каталин Новак высказала в интервью изданию Index, опубликованном в понедельник, 28 августа. "Война продолжается полтора года, и я не вижу никакого военного решения, которое привело бы к стабильному и долгосрочному миру. Поэтому необходимо сесть за стол переговоров. Я выразила это твердое мнение президенту (Украины Владимиру Зеленскому. - Ред.) и публично, и лично", - заявила глава венгерского государства.

В то же время Будапешт намерен присоединиться к "формуле мира", инициированной Киевом, добавила Новак. По ее словам, Венгрия считает важным свое участие в любом процессе, способном приблизить мир, отметила. Венгрия решительно осуждает вторжение РФ, подчеркнула глава государства.

Президент Венгрии 23 августа приняла участие в форуме "Крымская платформа" в Украине, а также провела переговоры со своим украинским коллегой. По данным официального Киева, лидеры обсудили двусторонние отношения, трансграничное сотрудничество и совместные инициативы в Закарпатской области.

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