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Замедлит ли Венгрия путь Украины в ЕС и НАТО

Роман Гончаренко
51 мин. назад

Венгрия поддерживает Украину в ее противостоянии российскому вторжению, но не дает оружие и часто задерживает помощь в рамках ЕС. Зависимость Будапешта от РФ - не единственная причина, считают эксперты.

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Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан Фото: Olivier Matthys/AP/dpa/picture alliance

Вступил в силу 11-й пакет санкций Евросоюза против России в связи с ее вторжением в Украину. Согласованное в среду, 21 июня, решение могло бы быть принято намного раньше, но против выступали Греция и Венгрия. Обе критиковали внесение Нацагентством по предотвращению коррупции в Украине компаний из этих стран в список "международных спонсоров войны". По этой же причине Венгрия до сих пор блокирует и пакет военной помощи ЕС Киеву на сотни миллионов евро, требуя изъять из украинского списка ее работающий в России банк OTP. Список, впрочем, не предусматривает санкций.

Как Венгрия блокирует помощь Украине

Это не первый пример, когда после начала российского вторжения Венгрия тормозила европейскую помощь Украине. Самый громкий случай - в конце 2022 года на несколько недель было задержано принятие решения ЕС о выделении 16 миллиардов евро финансовой поддержки Киеву. В итоге правительство венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержало общеевропейскую линию, но цена задержек высока, сказал в беседе с DW Дмитрий Тужанский, директор украинского Института центральноевропейской стратегии: "Это отнимает время у украинцев, а каждый день и час - вопрос жизни и смерти".

Польские танки Leopard 2, переданные Украине
Польские танки Leopard 2, переданные УкраинеФото: Polish Chancellery of Prime Ministry/Krystian Maj/AA/picture alliance

Почему Венгрия как ни одна другая страна ЕС и НАТО блокирует помощь Киеву и этим кардинально отличается от соседних стран Восточной и Центральной Европы? Ведь Будапешт не только не поставляет Киеву оружие, но и даже отказывает в прямом транзите оружейных поставок через свою территорию. Венгрия также блокировала работу комиссии НАТО-Украина, а премьер Орбан публично сомневался в шансах Украины выиграть войну. Наконец, Орбан был единственным, кто не аплодировал президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите в Брюсселе в феврале 2023 года. Риторика Будапешта приносит чуть ли не больше вреда, чем то, что "Венгрия что-то не делает или пытается заблокировать", считает Тужанский.

Разногласия между соседями были и раньше. В основном они касались венгерского меньшинства в Украине: Будапешт упрекал Киев в том, что новый закон об образовании сокращает возможности этнических венгров обучаться в школах на родном языке. Украина отвергала эти обвинения. Тем не менее, в начале июня 2023 года Верховная рада отложила до сентября 2024 года переход школ национальных меньшинств на украинский язык.

Орбан между Брюсселем и Москвой 

Эксперты видят причины таких действий Будапешта не только в украинско-венгерских отношениях. Они указывают на то, что Венгрия, как и другие страны региона, зависит от поставок российских энергоносителей - нефти и газа. Кроме того, Россия построит в Венгрии новые энергоблоки на атомной электростанции "Пакш".

Орбан и Путин в Москве, 2018 год
Орбан и Путин в Москве, 2018 годФото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/Getty Images

Но дело не только в экономике. Даниэль Хегедюс (Daniel Hegedüs), эксперт американского аналитического центра Германский фонда Маршалла (GMF) в беседе с DW назвал и другие причины. По его словам, с 2013-2014 годов с подачи премьера Орбана Венгрия начала проводить "многовекторную внешнюю политику, которая использует стратегические отношения с Россией, Китаем и другими авторитарными державами в качестве рычага в отношениях с официальными союзниками, такими как ЕС и США". Цель - "избежать санкций, связанных с внутриполитическим развитием в сторону авторитаризма", уверен Хегедюс.

С тем, что перелом произошел более 10 лет назад, согласна Жужана Селени, доцент Центральноевропейского университета в Будапеште и бывший однопартиец Орбана по партии "Фидес". "Орбан открыл для себя восточный вектор. Суть этой политики - расширение суверенитета, я бы сказала, пространства для маневра на международной арене", - считает Селени DW. Она считает, что для этого Орбан "порвал с некоторыми западными правилами внутри ЕС и начал развивать двусторонние отношения с другими партнерами", Россия - один из них.

Селени называет "удивительным" то, что война России против Украины не изменила этот подход: "Есть моменты в жизни, когда нужно сказать "да" или "нет", а Орбан не хочет дать ответ". По ее словам, это делает Венгрию "страной, которой не доверяют".

Венгрия - "троянский конь" России?  

В западной прессе Венгрию нередко называют "троянским конем" России. Даниэль Хегедюс считает, что это оправдано. Приглашения президента РФ Владимира Путина в Венгрию до российского вторжения в Украину он называет одной из "услуг" Кремлю, поскольку таким образом Путин получал "политическую трибуну внутри ЕС". А теперь, после вторжения в Украину, "Венгрия оказывает и большие стратегические услуги путем задержки пакетов санкций и распространения нестабильности, когда речь идет о принятии решений в отношении России".

Почему Венгрия, пережившая подавление советскими войсками восстания в 1956 году, член западных блоков и сосед Украины, так сильно отличается в этом вопросе от других стран региона? Даниэль Хегедюс видит причину в том, что, по его мнению, Венгрия - "больше не демократия", а общественное мнение формируется "мощной проправительственной пропагандой". Поэтому у венгров "фундаментально другое восприятие угроз, чем в странах Балтии, Польше, Чехии". "Большинство венгров не считают, что Россия является угрозой миру и безопасности в стране", - говорит эксперт и добавляет: "От 60 до 70 процентов венгров считают Россию агрессором в войне против Украины, но когда речь идет о помощи Киеву,  большинство поддерживает правительство с целью избежать вовлеченности в войну". Венгрия помогает Киеву, посылая гуманитарные грузы, но не оружие.

Жужана Селени не считает Орбана пророссийским политиком. Эксперт напоминает, что он "долго был одним из самых антироссийских политиков в Венгрии" и критиковал Москву за войну в Грузии в 2008 году. Изменения позиции она объясняет геополитическим расчетом: "Он верит, что может так получить максимум". По ее мнению, Орбан "в какой-то степени уважает Путина, он учился у него, в Венгрии есть много законов, которые были позаимствованы у России - по НКО, гражданскому обществу, иностранным агентам… Есть много общего, но это не особая дружба".

Парламент Венгрии
Парламент ВенгрииФото: Ferenc Isza/AFP/Getty Images

Венгрия и отношения Украины с ЕС и НАТО

На этом фоне центральным вопросом для Киева станет, как поведет себя Венгрия в вопросе вступления Украины в ЕС, где у нее есть статус кандидата, и НАТО, где членство обещано, но без даты. В вопросе приема в НАТО Финляндии Венгрия с задержкой, но ратифицировала это решение. Швеции еще приходится ждать. А что с Украиной? Жужана Селени дает понять, что Киеву не стоит рассчитывать на быстрое позитивное решение Будапешта и отмечает, что с ЕС вопрос проще.

"Членство в НАТО было одним из аргументов войны России против Украины, - говорит Селени. - Это сложный вопрос, связанный с тем, как НАТО хочет сосуществовать с РФ в перспективе". По ее словам, "Орбан будет представлять негативный сценарий, но он не один, просто у него более громкий голос".

Дмитрий Тужанский опасается, что "Венгрия захочет сыграть в эту игру" и может затормозить интеграцию Украины в ЕС и НАТО. "Это будет самая большая геополитическая ошибка венгерского правительства", - считает украинский эксперт. Но он верит в возможности договориться и надеется на посредников, в том числе соседние страны, например, Польшу. Даниэль Хегедюс отмечает, что Венгрия сильно зависит не только от российских энергоносителей, но и от внешнего финансирования, особенно со стороны ЕС, поэтому "у западных союзников Венгрии есть рычаги влияния".

Очередным тестом позиции Будапешта обещает стать саммит НАТО в Вильнюсе в июле, на котором Киев ожидает услышать конкретные обещания по вступлению в альянс - после окончания войны.

Смотрите также:   

Почему Венгрия не поставляет оружие Украине

Роман Гончаренко
Роман Гончаренко Автор отдела политики и экономики русской редакции DW.
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