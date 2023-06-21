На 483-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 21 июня (время московское).

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В России в связи с гибелью антивоенного активиста Анатолия Березикова в ростовском спецприемнике возбудили уголовное дело о "доведении до самоубийства". Об этом пишет правозащитный проект "Первый отдел" со ссылкой на постановление Следственного комитета. Из документа следует, что Березиков якобы совершил суицид. Ранее правозащитники сообщали, что активиста могли запытать до смерти.

Так, адвокат Березикова Ирина Гак рассказала, что у ее подзащитного были следы от электрошокера. Как отмечают правозащитники, Березиков неоднократно говорил адвокату, что не собирается совершать самоубийство и боится за свою жизнь из-за постоянных пыток и угроз. "Есть серьезные основания полагать, что Анатолий Березиков был убит", - пишет "Первый отдел".

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Германия передала Украине ракеты для ЗРК Patriot, их количество не уточняется. Кроме того, в новый пакет военной помощи Берлина Киеву вошли тысяча артиллерийских снарядов калибра 155 мм, высокоточные управляемые боеприпасы калибра 155 мм, шесть машин для патрулирования границы и два тягача для танков вместе с прицепами.

ЕС согласовал 11-й пакет санкций в отношении России

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Послы Евросоюза согласовали 11-й пакет санкций в отношении России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщили представители Швеции, председательствующей в ЕС. Соглашение приветствовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Новый пакет санкций "нанесет еще один удар по путинской военной машине", сказала она, добавив, что в рамках этих мер страны ЕС ужесточат экспортные ограничения для компаний, поддерживающих Кремль. "Наш инструмент против обхода санкций не позволит России заполучить подсанкционные товары", - подчеркнула фон дер Ляйен. Ранее сообщалось, что в рамках нового пакета, в частности, планируется ввести ограничения против десятков компаний из разных стран, которые помогают России обходить санкции.

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Германия передаст Украине еще 381 млн евро на гуманитарную помощь. Средства предназначены в том числе для покупки генераторов, продуктов питания и палаток, сообщила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) на конференции по восстановлению Украины. Таким образом, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину помощь Берлина Киеву составит 16,8 млрд евро, однако в перспективе этого будет недостаточно, предупредила министр.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что его стране в течение ближайших 12 месяцев понадобится около 6 млрд долларов. "Нам все еще нужны дополнительные 6,125 млрд долларов. Мы поставили перед собой амбициозную цель обеспечить залоги на эту сумму по итогам этой конференции", - сказал он.

Шмыгаль также добавил, что Киев готовит механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов российских активов, замороженных в западных странах из-за войны России против Украины.

"Контрнаступление - это не голливудский фильм"

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Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergei Supinsky/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал темпы украинского контрнаступления в интервью BBC. "Некоторые считают, что это голливудский фильм, и ждут результатов прямо сейчас. Это не так. На кону - жизни людей, - подчеркнул он. - Кто бы чего ни хотел, включая попытки надавить на нас, при всем уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как считаем нужным".

В ходе интервью Зеленского также спросили о его реакции на слова Владимира Путина, назвавшего его "позором еврейского народа". Путин "как будто не до конца понимает свои слова. Извините, но он словно второй король антисемитизма после Гитлера. И это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", ответил Зеленский.

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Клиенты "Райффайзенбанка" не смогут отправлять переводы в евро в банки России и еще 12 стран. Об ограничениях, вступающих в силу с 3 июля, сообщается на сайте российской "дочки" австрийского банка.

"Райффайзен" закроет для своих клиентов переводы в евро в Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, ОАЭ, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан. Банк, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину, продолжает работу в России, однако, по данным Reuters, австрийская группа намерена свернуть там свою деятельность и после безуспешных поисков покупателей российского бизнеса планирует передать его акционерам.

"Восстановление Украины - это идеологическая победа над РФ"

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал возврат к нормальным условиям жизни в Украине "идеологической победой" над Россией. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на проходящей в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины.

Внимание всего мира приковано к тому, сможет ли Украина с помощью союзников этого добиться, добавил Зеленский. "Свобода должна победить", - подчеркнул он.

Хроника событий 21 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 20 июня 14.00 - 23.59 >>>

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