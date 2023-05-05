"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Нет точных сведений о том, знакома ли австрийским банкирам из Raiffeisen Bank International (RBI) русская пословица "Кому война, а кому мать родна", но ее значение они постигают в сегодняшней России буквально каждодневно. Для второго по размерам банка Австрии воюющая вот уже второй год в Украине Российская Федерация остается курицей, несущей золотые яйца: "дочка" АО "Райффайзенбанк" обеспечила материнскому концерну в 1-м квартале 2023 года почти половину его чистой прибыли.

Прибыль в России выросла у RBI в три раза

Это следует из финансовых данных RBI, опубликованных вечером 4 мая и утром 5 мая. Консолидированная прибыль банковской группы, специализирующейся на Восточной Европе и работающей на постсоветском пространстве в России, Украине и Беларуси, составила 657 млн евро. Результат существенно превысил ожидания аналитиков, напоминает агентство Reuters. Без учета РФ и сравнительно скромного белорусского бизнеса концерн RBI заработал 330 млн евро.

Штаб-квартира банка RBI в Вене Фото: Weingartner-Foto/CHROMORANGE/picture alliance

Для сравнения: по итогам 1-го квартала прошлого года суммарная прибыль группы RBI составила 442 млн евро. Таким образом, австрийский банк заработал сейчас в восточноевропейском регионе, где бушует война и наиболее остро чувствуются ее многочисленные последствия, существенно больше, чем в первые три месяца 2022 года, из которых почти два были мирными.

Причем в России прибыль по сравнению с тем "предвоенным" кварталом выросла в три раза с 96 млн до 301 млн евро, подчеркивает агентство Reuters. Правда, по сравнению с 4-м кварталом 2022 года консолидированная прибыль RBI снизилась на 20%. Это отчасти связано с девальвацией рубля в этом году. К тому же не могло не сказаться определенное сокращение бизнеса в России по сравнению с прошлогодним 1-м кварталом: кредитный портфель уменьшился за год на 24%, число филиалов снизилось со 131 до 124, число клиентов упало почти на 14% до 3,2 млн человек.

Кредитные каникулы для российских военных

Тем не менее руководство RBI настроено оптимистично и повысило прогнозы на 2023 год по целому ряду ключевых финансовых показателей. При этом, однако, прогнозы представлены как без учета, так и с учетом бизнеса в России и Беларуси. "С тех пор, как разразилась война в Украине, RBI интенсивно работал над тем, чтобы изучить все опции будущего "Райффайзенбанка" в России", - подчеркивается в финансовом отчете за 1-й квартал 2023 года. В нем многократно повторяется фраза о "продолжающемся рассмотрении потенциальных транзакций, которые привели бы к продаже или выведению "Райффайзенбанка" в России из общей структуры".

У "Райффайзенбанка" сейчас 124 отделения в России Фото: Vladimir Gerdo/TASS/dpa/picture alliance

Но никаких конкретных результатов длящегося уже больше года "интенсивного изучения" возможностей ухода из РФ RBI по-прежнему не сообщает. А тем временем он продолжает активно работать на столь доходном российском рынке, даже увеличил за это время штаты "Райффайзенбанка" на двести с лишним человек до 9890 сотрудников.

Более того, в январе DW подробно писала о том, что в отделениях "Райффайзенбанка" граждане РФ даже "могут получить кредитные каникулы, пока воюют в Украине". Австрийские банкиры объяснили это тем, что просто выполняют российские законы. В апреле RBI обвинили в инвестициях в нефтегазовый сектор в России, однако банк решительно отверг эти утверждения. Одновременно RBI продолжает работать и в Украине.

Из-за нарастающей общественной критики, а также под давлением американских властей и Европейского центрального банка (ЕЦБ), глава RBI Йоханн Штробль (Johann Strobl) в конце марта на годовом собрании акционеров все же вынужден был произнести ту фразу про намеченную продажу или выделение в отдельную структуру российской "дочки", которая теперь без какой-либо конкретики всячески растиражирована в свежем финансовом отчете.

Вопрос об уходе "Райффайзенбанк" будет решать Путин

Однако немецкая газета Die Welt еще месяц назад предупреждала, что "найти покупателя будет очень трудно, так что в конце концов судьбу банка будет, по-видимому, решать Путин". Такую же оценку дает теперь и агентство Reuters: "По мнению экспертов, как продажа, так и выделение в отдельную структуру являются в настоящее время маловероятными, поскольку уход из страны требует одобрения президента Владимира Путина и связан с определенными условиями".

А это - весьма жесткие условия, которые в случае с "Райффайзенбанком" окажутся, по всей видимости, особенно труднопреодолимыми. Ведь он и итальянский UniCredit - два самых крупных европейских банка, еще оставшихся в России, к тому же RBI входит в десятку ведущих кредитно-финансовых институтов РФ и, в отличие от многих других лидеров рынка, не отключен от системы SWIFT, а потому играет особую роль в осуществлении международных денежных переводов.

Глава RBI Йоханн Штробль Фото: Herbert Neubauer/APA/picturedesk.com/picture alliance

Так что следующий финансовый отчет Raiffeisen Bank International за текущий 2-квартал с большой долей вероятности вновь будет содержать как данные про заработанные в России большие деньги, так и фразу про поиск возможности продать российский "Райффайзенбанк" или вывести его в отдельную структуру. Пока невозможно сказать, какому из двух вариантов будет отдано предпочтение, поскольку каждый связан с большими и, возможно, неожиданными расходами, заявил глава RBI Йоханн Штробль 5 мая в ходе телефонной конференции с финансовыми аналитиками.

Пока несколько более простым вариантом ему представляется выделение "Райффайзенбанка" в отдельную структуру. Оно, "если все пойдет гладко", могло бы завершиться к концу 3-го квартала. Для продажи потребовалось бы еще больше разрешений от российских властей, к тому же пришлось бы отдать им половину суммы сделки и еще 10% от нее в виде "налога на уход", напомнил Йоханн Штробль и подчеркнул: "Мы не можем продавать по любой цене".

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