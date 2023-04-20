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Логотип на здании Raiffeisen Bank International в Вене (фото из архива)
Логотип Raiffeisen Bank InternationalФото: Weingartner-Foto/CHROMORANGE/picture alliance
Экономика и бизнесАвстрия

RBI отверг данные об инвестициях в нефтегазовые компании РФ

Даниил Сотников
30 мин. назад

Raiffeisen Bank International утверждает, что не владеет акциями российских нефтегазовых компаний и избавился от активов еще до вступления в силу санкций.

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Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International (RBI) отвергла утверждение из совместного доклада 20 различные НКО об инвестициях в российские нефтегазовые компании. Об этом пишет агентство Reuters в четверг, 20 апреля.

"Утверждение о том, что RBI владеет акциями российских нефтегазовых компаний, является ложным", - заявил в компании. Банк прекратил такие инвестиции и избавился от активов еще до вступления в силу соответствующих санкций, подчеркнули в RBI.

В группе также указали, что определились с руководящими принципами для инвестиций в нефтегазовом секторе. Например, исключаются сделки с арктической нефтью и газом, нефтью, добываемой в бассейне Амазонки, газом и нефтью, добываемой методом гидроразрыва пласта и сверхглубоководным бурением.

Отчет НКО "Инвестиции в климатический хаос"

Доклад, который комментирует RBI, был подготовлен 20 некоммерческими организациями из разных стран. Авторы утверждают, что изучили деятельность более чем 6500 институциональных инвесторов, которые вложили более 3 трлн долларов США в компании, занимающиеся добычей ископаемого топлива.

Авторы отчета утверждают, что Raiffeisen Bank International - крупнейший европейский инвестор в российский нефтегазовый сектор. Согласно отчету, RBI также входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов в российские компании "Лукойл", "Новатэк" и "Роснефть". В докладе говорится также, что в общей сложности RBI инвестировали более 300 млн евро в акции и облигации российских компаний, занимающихся добычей нефти газа и угля.

Еще одним крупным инвестором в такие активы авторы исследования назвали другой австрийский банк - Erste Group. Представитель группы сообщил агентству Reuters, что банк не может подтвердить или прокомментировать указанную цифру, поскольку не знает, к чему она относится и как она была рассчитана.

Raiffeisen Bank решил избавиться от своего бизнеса в России

В марте стало известно, что RBI планирует продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы. В RBI не сообщили никаких параметров возможной сделки, подчеркнув лишь, что рассчитывают провести ее "в полном соответствии с местными и международными законами и нормами", а также "в консультации с соответствующими компетентными органами". 

Глава компании Йоханн Штробль Штробль уточнил, что RBI сузила список потенциальных покупателей российского бизнеса до двух "жизнеспособных" претендентов, с которыми будет активно работать в ближайшие недели. В 2022 году российское подразделение RBI получило прибыль в размере 2,2 млрд евро, что составило почти 60 процентов от прибыли всей группы.

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