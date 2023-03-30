Raiffeisen Bank решил избавиться от своего бизнеса в России

На фоне новостей о давлении регуляторов компания Raiffeisen Bank сообщила, что продаст российские активы или выведет их из своей структуры.

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы, заявил на собрании акционеров глава компнаии Йоханн Штробль в четверг, 30 марта.

В RBI не сообщили никаких параметров возможной сделки, подчеркнув лишь, что рассчитывают провести ее "в полном соответствии с местными и международными законами и нормами", а также "в консультации с соответствующими компетентными органами". "Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям", - заявили в RBI.

В беседе с изданием Financial Times Штробль уточнил, что RBI сузила список потенциальных покупателей российского бизнеса до двух "жизнеспособных" претендентов, с которыми будет активно работать в ближайшие недели. В 2022 году российское подразделение RBI получило прибыль в размере 2,2 млрд евро, что составило почти 60 процентов от прибыли всей группы, отмечает FT.

Raiffeisen продолжит сокращать бизнес в России

В RBI также сообщили, что продолжат сокращать свой бизнес и "деловую активность" в России, но пока рассматривают варианты с сохранением некоторых банковских подразделений в стране, чтобы соблюсти условия своей банковской лицензии.

На прошлой неделе агентство Reuters передавало со ссылкой на пять источников, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от Raiffeisen Bank International свернуть свой бизнес в России в связи с международными санкциями, введенными против РФ за агрессию в Украине. По словам двух собеседников агентства, ЕЦБ не просит RBI немедленно покинуть Россию, а просит предоставить план действий по уходу из страны.

Проверку Raiffeisen Bank International также начало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. В банке заявили агентству Reuters, что в январе получили запрос от OFAC с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

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