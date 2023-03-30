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Логотип Raiffeisen Bank InternationalФото: Weingartner-Foto/CHROMORANGE/picture alliance
КонфликтыРоссия

Raiffeisen Bank решил избавиться от своего бизнеса в России

Даниил Сотников
55 мин. назад

На фоне новостей о давлении регуляторов компания Raiffeisen Bank сообщила, что продаст российские активы или выведет их из своей структуры.

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Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) планирует продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы, заявил на собрании акционеров глава компнаии Йоханн Штробль в четверг, 30 марта.

В RBI не сообщили никаких параметров возможной сделки, подчеркнув лишь, что рассчитывают провести ее "в полном соответствии с местными и международными законами и нормами", а также "в консультации с соответствующими компетентными органами". "Рыночные условия для бизнеса в России очень сложны. Местные и международные законы и правила, регулирующие продажу бизнеса в России, подвержены постоянным изменениям", - заявили в RBI.

В беседе с изданием Financial Times Штробль уточнил, что RBI сузила список потенциальных покупателей российского бизнеса до двух "жизнеспособных" претендентов, с которыми будет активно работать в ближайшие недели. В 2022 году российское подразделение RBI получило прибыль в размере 2,2 млрд евро, что составило почти 60 процентов от прибыли всей группы, отмечает FT.

Raiffeisen продолжит сокращать бизнес в России

В RBI также сообщили, что продолжат сокращать свой бизнес и "деловую активность" в России, но пока рассматривают варианты с сохранением некоторых банковских подразделений в стране, чтобы соблюсти условия своей банковской лицензии.

На прошлой неделе агентство Reuters передавало со ссылкой на пять источников, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от Raiffeisen Bank International свернуть свой бизнес в России в связи с международными санкциями, введенными против РФ за агрессию в Украине. По словам двух собеседников агентства, ЕЦБ не просит RBI немедленно покинуть Россию, а просит предоставить план действий по уходу из страны.

Проверку Raiffeisen Bank International также начало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. В банке заявили агентству Reuters, что в январе получили запрос от OFAC с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

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