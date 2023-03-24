ЕЦБ усилил нажим на Raiffeisen в связи с его бизнесом в РФ
Евгений Жуков
1 ч. назад
По сведениям Reuters, ЕЦБ настаивает на создании банком Raiffeisen плана выхода из банковского бизнеса в России, но не требует немедленно уйти с российского рынка.
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Европейский центробанк (ЕЦБ) усиливает давление на австрийский банковский конгломерат Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его бизнесом в России, передает в пятницу, 24 марта, агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.
По сведениям агентства, ЕЦБ не требует от банка немедленно уйти с российского рынка, но настаивает на создании плана выхода из банковского бизнеса и управления рисками. Один из инсайдеров указал, что план может включать продажу или закрытие дочернего банка в Москве. Между тем RBI до сих пор не выполнил просьбу ЕЦБ и не демонстрирует намерения делать это, отмечают собеседники Reuters.
Комментируя ситуацию, представительница Европейского центробанка заявила, что после начала полномасштабной войны в Украине ЕЦБ "попросил банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России и в идеале сократить и свернуть его, насколько это возможно". Она добавила, что это относится ко всем учреждениями.
Агентство отмечает, что даже спустя год после российского вторжения в Украину Raiffeisen не принял никакого решения относительно высокодоходного, но спорного российского бизнеса. В ответ на запрос Reuters представительница RBI повторила то, что банк говорил по этому вопросу в течение последнего года: рассматриваются все варианты развития российского бизнеса, включая тщательно продуманный выход. "Когда мы объявили о своей оценке, мы ожидали, что процесс займет некоторое время. Руководство концерна RBI ускоряет проверку, принимая во внимание интересы всех заинтересованных сторон", - сказала представительница австрийского банка. Приоритетом в этом отношении она назвала сохранение целостности и финансовой стабильности концерна, а также соблюдение обязательств по отношению к сотрудникам и клиентам на рынках, на которых работает банк.