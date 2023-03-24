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Здание Raiffeisen Bank International в ВенеФото: Weingartner-Foto/CHROMORANGE/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕЦБ усилил нажим на Raiffeisen в связи с его бизнесом в РФ

Евгений Жуков
1 ч. назад

По сведениям Reuters, ЕЦБ настаивает на создании банком Raiffeisen плана выхода из банковского бизнеса в России, но не требует немедленно уйти с российского рынка.

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Европейский центробанк (ЕЦБ) усиливает давление на австрийский банковский конгломерат Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с его бизнесом в России, передает в пятницу, 24 марта, агентство Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

По сведениям агентства, ЕЦБ не требует от банка немедленно уйти с российского рынка, но настаивает на создании плана выхода из банковского бизнеса и управления рисками. Один из инсайдеров указал, что план может включать продажу или закрытие дочернего банка в Москве. Между тем RBI до сих пор не выполнил просьбу ЕЦБ и не демонстрирует намерения делать это, отмечают собеседники Reuters.

Комментируя ситуацию, представительница Европейского центробанка заявила, что после начала полномасштабной войны в Украине ЕЦБ "попросил банки продолжать внимательно следить за бизнесом в России и в идеале сократить и свернуть его, насколько это возможно". Она добавила, что это относится ко всем учреждениями.

Агентство отмечает, что даже спустя год после российского вторжения в Украину Raiffeisen не принял никакого решения относительно высокодоходного, но спорного российского бизнеса. В ответ на запрос Reuters представительница RBI повторила то, что банк говорил по этому вопросу в течение последнего года: рассматриваются все варианты развития российского бизнеса, включая тщательно продуманный выход. "Когда мы объявили о своей оценке, мы ожидали, что процесс займет некоторое время. Руководство концерна RBI ускоряет проверку, принимая во внимание интересы всех заинтересованных сторон", - сказала представительница австрийского банка. Приоритетом в этом отношении она назвала сохранение целостности и финансовой стабильности концерна, а также соблюдение обязательств по отношению к сотрудникам и клиентам на рынках, на которых работает банк.

На минувшей неделе сообщалось, что проверку Raiffeisen Bank International начало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США. Банк сообщил агентству Reuters, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

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