Raiffeisen Bank хочет передать подразделение в РФ акционерам

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) после решения уйти из РФ не смогла найти покупателя для своего российского подразделения и теперь планирует отделить его от материнской компании и передать акционерам. Об этом сообщило во вторник, 23 мая, агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Безуспешные попытки банковского конгломерата найти покупателей для российского бизнеса продолжаются уже много месяцев, поэтому сейчас более вероятным считается вариант передачи "Райффазенбанка" акционерам, отмечает агентство. По словам одного из инсайдеров, тем самым второй по величине банк Австрии стремится дистанцироваться от России после ее вторжения в Украину и избежать дальнейшего ущерба для репутации. Кроме того, RBI хочет тем самым ослабить растущее давление Евросоюза и инвесторов, настаивающих на его уходе с российского рынка.

Планы отделения российского "Райффазенбанка" поддерживает австрийское правительство, но необходимо еще согласие Европейского центробанка, а также властей США, которые в настоящее время ведут проверку бизнеса RBI в России, отмечается далее.

В США проверяют российский бизнес RBI

В феврале стало известно, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов СШАначало проверку Raiffeisen Bank International в связи с его деятельностью в России. Банк сообщил агентству Reuters, что в январе получил запрос от OFAC с просьбой "разъяснить платежный бизнес и связанные с ним процессы, поддерживаемые RBI, в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной".

Американское ведомство, отвечающее за правоприменение в области санкций, запросило у RBI подробную информацию о его деятельности в РФ, частично оккупированном Донбассе, Украине и Сирии, в том числе сведения о транзакциях и активности некоторых клиентов, рассказал Reuters источник. По его словам, OFAC попросило представить ответ к февралю, но юристы банка договорились о продлении срока, пообещав ответить на вопросы в трех информационных блоках, которые будут отправлены в начале апреля, в мае и в июне.

По итогам 2022 года чистая прибыль австрийской группы составила 3,8 млрд евро - более половины прибыли RBI принесла российская "дочка" "Райффайзенбанк", которая заработала 2 млрд евро. Тем временем российские вкладчики разместили в банке более 20 млрд евро, указывает Reuters.

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