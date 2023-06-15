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В ростовском спецприемнике умер активист Анатолий Березиков

Евгений Жуков
1 ч. назад

Ростовский активист Анатолий Березиков умер в спецприемнике, когда подходил к концу его третий подряд административный арест. Адвокат ранее зафиксировала у Березикова следы от электрошокера и думает, что его могли убить.

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Ростов-на-Дону
Ростов-на-ДонуФото: Imago/ITAR-TASS

В спецприемнике Ростова-на-Дону скончался 40-летний активист, противник войны в Украине Анатолий Березиков. Об этом в среду, 14 июня, сообщила его адвокат Ирина Гак, которая подозревает, что ее подзащитного могли убить при пытках, передает "ОВД-Инфо". Дежурный спецприемника заявил изданию, что речь идет о самоубийстве.

По словам защитницы, накануне, 13 июня, у Березикова были зафиксированы следы от электрошокера, он жаловался на угрозы убийством. Когда Гак 14 июня приехала в спецприемник, ей сообщили, что Березикова внутри нет, а во дворе она увидела, как его тело заносили в медицинскую машину.

Основанием для преследования ростовского активиста предположительно стало то, что он расклеивал листовки украинского государственного проекта "Хочу жить", который дает возможность российским военнослужащим, воюющим в Украине, сдаться в плен.

Три административных ареста без перерыва

Ирина Гак рассказала, что 10 мая у активиста дома проходил фактически обыск, но без процессуальных документов и понятых. Тогда Березиков сообщил, что ему сломали ребра, после чего суд арестовал его по статье о неповиновении полиции на 10 суток. Однако 21 мая активист не смог выйти из спецприемника, поскольку его вновь отправили под административный арест по статье о мелком хулиганстве.

По словам Анатолия Березикова, которые передает Ирина Гак, перед судом полицейские вывезли его за город, где пытали электрошоком, требуя отказаться от адвоката. 31 мая его в третий раз отправили в спецприемник - на 15 суток, также по статье о мелком хулиганстве.

На всех свиданиях Березиков рассказывал адвокату о давлении, насилии правоохранителей и угрозах, в том числе отправкой на войну. Все его жалобы и ходатайства адвоката были отклонены федеральным судьей, отмечает "ОВД-Инфо".

По сведениям Telegram-канала "Первый отдел", против Анатолия Березикова планировали возбудить дело по статье о государственной измене.

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