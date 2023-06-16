Путин снова коснулся еврейских корней Зеленского

Путин в очередной раз допустил ряд оскорбительных заявлений в адрес Зеленского, отдельно остановившись на его еврейском происхождении.

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз допустил ряд оскорбительных заявлений в адрес политического руководства Украины, отдельно остановившись на еврейском происхождении Владимира Зеленского. Путин в пятницу, 16 июня, выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер ответил на вопрос ведущего дискуссии, политолога Дмитрия Саймса. отметившего, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, поскольку президент Владимир Зеленский - еврей.

"Еврейский" вопрос для Путина

"У меня с детства много друзей-евреев. Они говорят: "Зеленский - не еврей, это позор еврейского народа", - заявил Путин.

В годы Второй мировой войны в Украине уничтожили полтора миллиона евреев, и "прежде всего - руками бандеровцев", добавил президент РФ. Собравшимся в зале при этом показали подборку кадров о преступлениях, совершенных в этот период в Украине и Польше.

Путин уже говорил о "еврее" во главе "украинских неонацистов" 13 июня во время встречи с "военкоррами".

Эксперт: Путина постигли серьезные неудачи на "еврейско-израильском фронте"

Как отмечал ранее в колонке для DW Александр Фридман, после начала "специальной военной операции" Путина постигли серьезные неудачи на "еврейско-израильском фронте": десятки тысяч россиян с еврейскими корнями покинули страну, многие бизнесмены, деятели науки и культуры открыто осудили войну против Украины. Международные еврейские организации встали на сторону Киева. Проукраинскую позицию занимает в целом и Израиль, напомнил эксперт.

Зеленский: Украина не допустит преступлений на почве антисемитизма, ксенофобии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нью-Йорке с представителями еврейских организаций обещал, что Киев не допустит преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости.

"Раскрутка темы антисемитизма в Украине - это провокация. Мы настроены не допустить преступлений, совершенных на почве антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости", - приводило слова Зеленского в сентябре 2019 года агентство "Интерфакс".

Владимир Зеленский никогда не скрывал, но и специально не делал акцент на еврейских корнях. При этом в 2022 году The Jerusalem Post назвала его самым "влиятельным евреем в мире".

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