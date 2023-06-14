Зачем Путин подчеркивает еврейское происхождение Зеленского?

Президент России Путин обвинил украинского коллегу Зеленского в "поддержке неонацистов", указав на его еврейское происхождение. О том, почему Путин обратился к этой теме, рассуждает историк Александр Фридман.

Президент России Владимир Путин Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin/REUTERS

13 июня президент России Владимир Путин встретился в Кремле с военными корреспондентами, освещающими ход войны России против Украины. Во время встречи российский лидер сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес военного и политического руководства Украины, отдельно остановившись на еврейском происхождении Владимира Зеленского: "Я вообще удивляюсь: как человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать неонацистов - я просто не понимаю этого".

Слова Путина о "еврее" во главе "украинских неонацистов" - духовных наследников убийц евреев в эпоху Холокоста - мгновенно подхватила российская пресса, а близкий к Кремлю политолог Сергей Марков и вовсе повторил распространенную среди российских политиков и пропагандистов формулу "Зеленский - президент еврей-неонацист, уникальный в мире подлец, предатель еврейского народа". Почему Владимир Путин обратился к этой теме именно сейчас? Можно ли считать его слова проявлением антисемитизма? И с какой целью российский руководитель делает подобные заявления?

Владимир Путин и евреи: не антисемит и не филосемит

Еще в 2000-е годы за Путиным как в России, так и за ее пределами закрепился образ лидера, который с симпатией относится к еврейскому народу и государству Израиль, а также заинтересован в развитии еврейской жизни в стране. Западные и израильские исследователи, изучавшие отношение Путина к евреям и Израилю, часто акцентируют внимание на биографических особенностях нынешнего хозяина Кремля, который в своей жизни часто соприкасался с людьми еврейского происхождения и имеет преимущественно позитивный опыт общения с ними.

Александр Фридман Фото: Privat

Более убедительным представляется, однако, все-таки фактор чекистского прошлого Владимира Путина. Профессиональная социализация Путина, его ближайшего соратника, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и других влиятельных лиц в российском руководстве прошла в органах КГБ поздней советской эпохи. Представителям советской госбезопасности того времени были свойственны конспирологические теории с обязательной антисемитской составляющей - в частности теории о "могущественных евреях", которые якобы правят западным миром.

В поздние 1980-е годы ограничение еврейской эмиграции из СССР и антисемитские черты советской антиизраильской пропаганды воспринимались как стратегическая ошибка, сделавшая "еврейский мир" противником Москвы и содействовавшая поражению Советского Союза в холодной войне и крушению империи - психологической травме, которую, как показывает политика нынешнего российского руководства, в Кремле так и не смогли преодолеть.

Именно чекистский опыт Путина, скорее всего, и оказывал определяющее влияние на позицию Москвы: с евреями, памятуя о советском прошлом предпочитали не задираться, а вести себя подчеркнуто дружелюбно и корректно; в случае Израиля декларировалась приверженность развитию двухсторонних отношений.

Евреи разочаровали Путина?

После начала "специальной военной операции" Путина постигли серьезные неудачи на "еврейско-израильском фронте". Десятки тысяч россиян еврейского происхождения покинули страну. Многие бизнесмены, деятели науки и культуры с еврейскими корнями открыто осудили войну против Украины. Международные еврейские организации встали на сторону Киеву. Проукраинскую позицию занимает в целом и Израиль, и лишь важная роль России на Ближнем Востоке и интересы еврейской общины России вынуждают израильское руководство действовать с оглядкой на Москву.

После начала войны Кремль хотя открыто и не препятствует эмиграции евреев и связанной с ней утечкой мозгов и капиталов, но в своей пропаганде подвергает уехавших уничижительной критике и регулярно демонстрирует свое непонимание и недовольство проукраинской позицией Израиля и международных еврейских организаций.

Одной из ключевых причин провала своей стратегии Москва видит в фигуре президента Украины Владимира Зеленского, добившегося признания на Западе. В этой связи представляется закономерным, что именно Зеленский, к которому Путин уже давно испытывает, согласно публикациям прессы, личную неприязнь, избран в качестве основного объекта для антисемитских нападок.

"Еврейский нацист" Владимир Зеленский

Еврейское происхождение президента Украины не является тайной. Зеленский никогда не скрывал его, хотя и не подчеркивает. О возможно еврейской идентичности украинского лидера ничего не известно. Данный факт не мешает, однако, признавать Зеленского самым "влиятельным евреем в мире" (как это сделало в 2022 году израильское издание The Jerusalem Post), демонстрировать на его личном примере абсурдность российского нарратива о "нацистской Украине" (как это делают украинские и западные СМИ и политики) или создавать отвратительный образ "еврея-нациста" (как это делает Путин и российская пропаганда).

Еще в июне 2021 года президент России публично назвал Зеленского "евреем по национальности", который потворствует "практикам нацистской Германии" в своей стране. Американское издание The New York Times утверждало в декабре 2022 года, что Путин поднял тему происхождения Зеленского во время встречи с тогдашним израильским премьер-министром Нафтали Беннетом в Сочи в октябре 2021 года. Тогда российский президент заявил, что не намерен больше встречаться с Зеленским и возмутился тем, что этот "еврей" стал "пособником нацизма".

После начала войны Путин от подобных высказываний долгое время воздерживался, но тему происхождения Зеленского продвигали заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, представительница российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова и белорусский правитель Александра Лукашенко.

Особенно отметился в этой связи Лавров, пустившийся в мае 2022 году в рассуждения о "еврейских корнях" Адольфа Гитлера и спровоцировавший тем самым международный скандал. В итоге Путину даже пришлось извиниться за нерадивого министра перед премьером Беннетом. В октябре того же года извиняться за антисемитизм пришлось и Николаю Патрушеву: его помощник Алексей Павлов, допустивший откровенно антисемитские выпады в адрес движения Хабад, в итоге даже лишился своего поста.

Тормоза отказывают?

Заявления российских официальных лиц при молчании Путина, а также извинения за поведение Лаврова и Павлова, говорят о том, что в прошлом году Россия хотя и артикулировала свое недовольство действиями Израиля и международных еврейских организаций, но готова была нажать на тормоза, опасаясь обвинений в антисемитизме.

В 2023 году ситуация изменилась. Под влиянием политических и военных неудач в обществе, как считают ряд наблюдателей, усилились антисемитские тенденции, а в случае арестованной за антивоенную позицию драматурга Евгении Беркович антисемитизм и вовсе почти приобрел открытый характер. И скандал вокруг Беркович, и заявление Путина о еврейском происхождении Зеленского показывают, что Кремль исходит из долгосрочного разрыва с Западом, не питает надежд на завоевание симпатий на "еврейской улице".

Автор: Александр Фридман, историк, преподает новейшую историю и историю стран Восточной Европы в университете имени Генриха Гейне в Дюссельдорфе и Саарском университете.

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