"Утечка" Пентагона: Патрушев и Герасимов cаботировали войну

В одном из документов предполагаемой утечки Пентагона речь идет о расколе внутри российских элит. Согласно этому же документу, у Путина онкологическое заболевание.

Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов могли участвовать в акции по саботажу военных действий с целью скорейшего окончания войны между Россией и Украиной. Об этом сказано в одном из докладов, входивших в предполагаемую утечку якобы секретных документов Пентагона, пересказ которого в четверг, 13 апреля, опубликовал ряд немецких СМИ, включая Tagesspiegel и Focus.

Согласно сведениям, полученным из украинского источника, ссылающегося в свою очередь на источник, близкий к Кремлю, Герасимов и Патрушев планировали саботировать войну против Украины и завершить ее. Для этого они намеревались перебросить войска на юг. В качестве дня "Икс" они наметили 5 марта, когда у Владимира Путина должен был начаться курс химиотерапии, и он уже не смог бы повлиять на происходящее. Таким образом, если верить источнику, Путин болен онкологическим заболеванием. Впоследствии Герасимов отказался от своих планов. Каких-либо подтверждений информации, изложенной в документе, нет.

Данные о состоянии армий Украины и России

Предполагаемые секретные документы стали появляться на различных форумах в интернете еще в начале марта и поначалу не привлекали к себе особого внимания. Однако позднее оказалось, что из них можно было сделать вывод о состоянии российской и украинской армии и, в частности, о неудовлетворительной подготовке к будущему украинскому контрнаступлению.

В то же время некоторые данные носили следы явной манипуляции. Так, российские потери были занижены, а украинские - завышены.

Вместе с тем документы, которых в сети появилось больше 100, включают в себя информацию не только об Украине, но и о Китае, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке. Министерство юстиции США и Пентагон начали свои расследования по факту появления документов в сети.

Виновник утечки "секретов" обнаружен?

12 апреля в СМИ появились сообщения о том, что виновником утечек многочисленных документов американской разведки, в том числе о войне в Украине, предположительно является молодой фанат оружия, работающий на одной из военных баз в Соединенных Штатах. Об этом написала, в частности, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух участников онлайн-платформы Discord, где были выложены эти якобы секретные материалы.

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