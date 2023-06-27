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Виктор Орбан: "Мы хотим спасти Украину"

Сергей Лебеденко
16 ч. назад

Украина вправе определять свое будущее. При этом ради окончания войны следует начать переговоры с участием РФ и США, создав новую архитектуру безопасности, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью Bild.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

Мирные переговоры по Украине с участием России и США - на данный момент единственный способ завершить войну. Такое мнение высказал премьер-министр ВенгрииВиктор Орбан в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном во вторник, 27 июня.

Поясняя, почему он уверен, что исход войны не может быть определен на поле боя, венгерский лидер отметил: "Во-первых, мои аргументы не направлены против украинцев. Я не хочу выглядеть человеком, который не хочет, чтобы у украинцев был шанс выжить. Но я придерживаюсь реальности. А реальность состоит в том, что сотрудничество такого рода между Украиной и Западом ошибочно".

О перспективах Украины победить на поле боя

"Проблема в том, что у украинцев солдаты закончатся раньше, чем у россиян, и в конечном счете это станет решающим фактором", - считает Орбан. "Я не хочу оказывать влияние на украинцев, но я выступаю за мир, мир, мир. В противном случае они (украинцы. - Ред.) потеряют большие объемы благосостояния и многие человеческие жизни и произойдут невообразимые разрушения. Именно поэтому мир - это единственное решение на данный момент", - добавил глава венгерского правительства.

Комментируя заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что целью украинской армии является отвоевание всей территории страны, Орбан высказал мнение, что "Украина больше не является суверенной страной", у нее нет денег и оружия, а украинская армия может сражаться только благодаря поддержке Запада. "Так что, если американцы решат, что они хотят мира, то мир будет", - заявил Орбан.

Отвечая на уточняющий вопрос, подразумевает ли он, что украинцев нужно предоставить своей судьбе, прекратив поставки оружия, Орбан подчеркнул: "Нет, как раз наоборот. Мы хотим спасти Украину. И единственный способ ее спасти - чтобы американцы начали переговоры с россиянами и заключили договоренность об архитектуре безопасности и о месте Украины в этой новой архитектуре безопасности".

Комментируя нежелание украинской власти вести переговоры о мире с президентом РФ Владимиром Путиным, Орбан отметил: "Украина - это отдельная нация, это отдельная страна. И нее есть право принимать решения о своем будущем, решать вести войну или нет. А наше право - давать оружие и деньги или не давать, если этого хотят американцы. С этими ребятами (украинцами. - Ред.) мы хотим мира. Поэтому мы не даем никому денег и оружия, в том числе украинцам, мы хотим лишь вести переговоры и добиться мира и прекращения огня. Так что все зависит от американцев".

О мятеже ЧВК "Вагнер" и возможности ухода Путина от власти

По словам Орбана, разведслужбы его страны оценили поход ЧВК "Вагнер" на Москву как событие, "не имеющее большого значения". Оценивая, насколько, с его точки зрения, в настоящий момент ослаблен Владимир Путин, Орбан указал: "Если такое (мятеж ЧВК "Вагнер". - Ред.) могло произойти, это явный признак слабости. Однако если все закончилось за 24 часа, это признак силы".

По мнению венгерского премьера, тот, кто спекулирует на тему того, что Путин может испытать провал или быть заменен на посту президента РФ, "не понимает российский народ и российские структуры власти". "Россия работает и функционирует иначе, чем другие европейские страны", - заявил Орбан. "Структуры (власти. - Ред.) в России очень стабильны, - пояснил он несколько позже по ходу интервью. - Они основаны на армии, спецслужбе, полиции. То есть это другой тип страны, это страна с военной ориентацией".

Комментируя распространенное на Западе мнение, чтоВенгрия является "другом России", Орбан подчеркнул: "Вы ведь в курсе, что сказать Венгрии, что мы "пророссийские" или "друзья россиян", означало бы вступить в противоречие с нашим историческим опытом".

О перспективах Украины в НАТО

При этом он выразил мнение, что опасения по поводу возможного нападения России на Польшу и Балтийские страны напрасны: "История этой войны явно показывает, что НАТО намного сильнее России. Зачем тому, кто слабее, хотеть напасть на НАТО?"

На вопрос о том, считает ли он Путина военным преступником, Орбан ответил: "Нет. Для меня (он таковым. - Ред.) не является". О правовых и уголовно-правовых последствиях войны нужно вести дискуссию в рамках заключения мира, а не в данный момент, пояснил он.

На вопрос о том, может ли, по его мнению, Украина после войны присоединиться к НАТО, собеседник Bild ответил уклончиво: "Давайте это обсуждать".

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