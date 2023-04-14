Как новые санкции США против России ударили по Венгрии

Впервые с начала войны России против Украины США ввели санкции и против союзника по НАТО - Венгрии. Правительство Орбана, похоже, не собирается отказываться от своей политики поддержки Москвы.

Читая проправительственные СМИ Венгрии, сложно не задаться вопросом, где в Европе на самом деле идет война и какая страна ее развязала.Вторжение России в Украину называют "украинским кризисом". США, с другой стороны, рассматриваются как агрессор - не только в Украине, но и в Венгрии. Соединенные Штаты атакуют суверенитет Венгрии и "вынуждают страну вступить в войну", - в унисон заявляют СМИ близкие к главе правительства Венгрии Виктору Орбану.

Настолько резких антиамериканских высказываний, как сегодня, в Венгрии нельзя было услышать даже в последние годы социалистической диктатуры. Нынешний повод для них - объявленный 12 апреля очередной пакет санкций правительства США в отношении России, которые затронули и Венгрию. На первый взгляд, это звучит не очень серьезно: под санкции США попадает российско-венгерский Международный инвестиционный банк (IIB) и его руководящий персонал, в том числе гражданин Венгрии, заместитель главы IIB Имре Ласлоцки.

Здание Международного инвестиционного банка в Будапеште Фото: Martin Fejer/EST&OST/IMAGO

Само по себе это не прецедент: в последние годы США несколько раз вводили санкции против политиков и бизнесменов из стран-союзников, включая Албанию и Болгарию. Венгерские граждане, которые не были названы официально, также попадали в санкционные списки США. Но теперь, впервые с начала войны России против Украины, под санкции попадает Венгрия как страна НАТО и ЕС. Это связано с тем, что IIB - не просто банк, а государственный банк, в котором Венгрии принадлежит около 25 процентов акций.

Уже на следующий день министерство экономики Венгрии объявило, что Будапешт выйдет из из числа акционеров IIB. Таким образом, венгерское правительство, видимо, впервые сделало выводы из санкций США. Пока неясно, приведет ли это к далеко идущим последствиям во внешней политике страны. Обычно премьер-министр Орбан предпочитает делать маленький шаг назад в конфликтах с США и ЕС, но не менять фундаментально внешнеполитический курс.

"Шпионский банк" в Венгрии

IIB в Венгрии чаще называют "шпионским банком", поскольку в его руководстве - выходцы из российской ФСБ, а глава банка Николай Косов происходит из семьи офицеров КГБ. Его отец когда-то был резидентом КГБ в Будапеште, а мать российское информационное агентство ТАСС назвало "одной из самых выдающихся разведчиц XX века". Самого Косова, сделавшего карьеру в МИД РФ, также подозревают в работе на российские спецслужбы.

Банк, штаб-квартира которого была перенесена из Москвы в Будапешт в 2019 году, играет важную роль в российско-венгерских отношениях. Заместитель главы банка, Ласлоцки, в свою очередь, является архитектором и руководителем венгерской экономической политики в России и республиках Центральной Азии.

Санкции США против Венгрии - это низшая точка в давно натянутых и теперь уже откровенно враждебных отношениях между Будапештом и Вашингтоном. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не скрывал своей антипатии к американским демократам и нынешнему президенту США Джо Байдену и по сей день остается другом и поклонником Дональда Трампа. Он был первым главой правительства страны ЕС, поздравившим Трампа с избранием в 2017 году. А совсем недавно, по случаю возможного импичмента бывшего президента США, Орбан написал в Twitter: "Продолжайте бороться, господин президент! Мы с вами, @realDonaldTrump!".

Будапешт лишь на словах осуждает Москву

Представители американской администрации неоднократно выступали с критикой состояния демократии и верховенства закона в Венгрии, коррупции в окружении Орбана и выражали обеспокоенность тесными венгерско-российскими cвязями. Последнее, возможно, также склонило чашу весов в пользу включения Венгрии в новый пакет санкций против России.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и председателем правления IIB Николаем Косовым Фото: Russian Foreign Ministry/Tass/IMAGO

На самом деле, Венгрия - единственная страна ЕС, которая до сих пор официально поддерживает дружеские отношения с Россией и по сей день лишь на словах осуждает российскую агрессию против Украины. 11 апреля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Москву и провел переговоры о поставках российского природного газа и об инвестициях в венгерскую атомную промышленность. В тот же день министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник прибыл для переговоров в Будапешт.

Посол США в Венгрии - мишень для гомофобов

Венгрия до сих пор за некоторыми исключениями поддерживала санкции ЕС против России, за что недавно была отнесена Москвой к категории "недружественных стран". Однако премьер-министр Венгрии Орбан неоднократно высказывался за отмену ограничительных мер. Он также неоднократно делал заявления, например, о том, что войны в Украине не было бы, если бы Дональд Трамп оставался президентом США. Косвенно он обвиняет США, президента Байдена и "провоенный" Евросоюз в агрессии России против Украины.

Обострению отношений между Венгрией и США также способствовали личность и деятельность американского посла в Будапеште Дэвида Прессмана. Дипломат является открытым гомосексуалом и, таким образом, идеальной мишенью для гомофобного правительства Венгрии. После вступления в должность Прессман подвергся жестоким гомофобным оскорблениям со стороны венгерских проправительственных активистов и СМИ.

Яростная антиамериканская кампания продолжается

Правительство Венгрии также давно обвиняет Прессмана в поддержке оппозиционных партий и стремлении к свержению Орбана. Одной из причин является то, что посольство США в настоящее время поддерживает проукраинскую кампанию венгерскими плакатами с надписью: "Русские, идите домой!". Этот лозунг использовался партией Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в политических кампаниях во время падения коммунистического режима.

"Венгерский Путин или Европа" - предвыборный плакат оппозиции с критикой Виктора Орбана Фото: DW

Прессман, в свою очередь, дружелюбен по тону, но критичен в своей оценке Орбана. Иногда он не может удержаться от саркастических выпадов в сторону правительства: например, прошлой осенью в социальных сетях посольства была размещена онлайн-викторина с причудливыми антиамериканскими и пророссийскими высказываниями. Все без исключения они принадлежали венгерским политикам и публицистам.

После того, как Прессман объявил о санкциях США против Венгрии, реакция Будапешта была предсказуемой. Представители правящей партии Орбана ФИДЕС заявили, что Венгрия будет защищать свой суверенитет и не изменит своей позиции.

Проправительственные СМИ, с другой стороны, продолжили свою яростную антиамериканскую кампанию. Популярный венгерский таблоид Origo вышел под заголовком: "США снова продули: они предали всех своих союзников и вонзили нож в их спины". А известный журналист и друг Орбана Жолт Байер посоветовал Прессману "заткнуться".

Смотрите также: