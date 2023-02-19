Орбан: Будапешт - за экономические связи с Москвой

Премьер-министр Венгрии считает, что Европа находится "в состоянии косвенной войны с Россией", но без отношений "не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров".

Будапешт намерен поддерживать связи с Москвой и призывает другие страны делать то же самое, несмотря на то, что ЕС пытается выступить единым фронтом против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в субботу, 18 февраля, выступая с ежегодным обращением к нации.

"Мы будем поддерживать экономические отношения с Россией и рекомендуем всему западному миру то же самое, потому что без отношений не будет ни прекращения огня, ни мирных переговоров", - сказал Орбан.

"Правительство Венгрии не считает реалистичным предположение о том, что Россия представляет угрозу безопасности Венгрии или Европы", - добавил политик. По его словам, Европа "была на грани сползания к войне". "Фактически, она уже находится в состоянии косвенной войны с Россией", - заявил премьер, добавив, что, в отличие от Венгрии, все остальные члены НАТО и ЕС поддерживают войну.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия не раз блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева и не участвовала в поставках ему вооружений. При этом большинство санкций против Москвы Будапешт поддержал, а премьер Виктор Орбан осудил российскую агрессию.

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