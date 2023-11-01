Немецкий эксперт: Война и насилие укрепляют власть Путина

Сабине Фишер (Sabine Fischer) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) - один из ведущих немецких экспертов по сегодняшней России. Изучая в последние 10-15 лет российские реалии и российское общество, ей все чаще приходило в голову небесспорное понятие шовинизм: "Понятие шовинизм все чаще возникало у меня в мыслях, когда я размышляла о российской политике и обществе в России. Но до 24 февраля 2022 года я, наверное, не использовала бы это столь спорное и поляризующие понятие".

С точки зрения Фишер, шовинизм оптимальным образом объединяет три очень характерных для российской политики и общества феномена последних лет: растущий национализм и империализм, сексизм и автократию. Вот и свою новую книгу, рассчитанную в этот раз не на экспертное сообщество, а на широкую аудиторию, она назвала так: "Шовинистическая угроза. Российские войны и ответы Европы".

Вечером, 31 октября, в близком к немецкой партии "зеленых" Фонде имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) состоялось обсуждение некоторых из тезисов книги Фишер. На вопросы ведущего и публики из зала отвечала сама она, а также автор еженедельника Die Zeit и его многолетняя корреспондент в Москве Алис Бота (Alicе Bota).

Эклектика Путина и "гипермаскулинность" режима

Новой российской идеологией Сабине Фишер шовинизм не считает. Это, говорит она, скорее манера поведения, запредельное и агрессивное чувство превосходства одной группы людей над всеми остальными.

Сабине Фишер Фото: SWP Berlin

Проявляется такой шовинизм в этнонационализме, расизме, антисемитизме, в экстремальном патриархате, сексизме, дискриминации по половым признакам, что содействует укреплению иерархических автократических структур. А то, что Путин и его режим представляет содержанием своей идеологии, является ничем иным, как эклектикой - в отличие от идеологии советского коммунизма или гитлеровского национал-социализма, которые были цельными в своем роде.

При этом война и насилие вообще, указывает Фишер, стали элементами путинской системы власти, которые применяются для ее стабилизации. И это проявляется не только во вне, как, в частности, сейчас в войне против Украины, но и имеет "катастрофические обратные последствия во внутрь России - на политическую, на общественную и на частную сферу".

"Гипермаскулинность", по выражению Фишер, российского режима оказывает непосредственное влияние на методы ведения этой войны российскими военнослужащими. "Сексуализированное насилие на этой войне применяется, причем, не только в отношении женщин, но и против мужчин, что несет в себе разные послания, - говорит она. - Сексуализированное насилие над женщинами призвано символизировать неспособность бойцов противоположной стороны защитить своих женщин. Сексуализированное же насилие в отношении мужчин или их прямое изнасилование - это тотальное унижение, полное подчинение".

Война против Украины аукнется в России

В Фонде имени Бёлля в тот вечер много говорили об исторических традициях России, о кодексе насилия, об Иване Грозном, терроре большевиков, войнах - гражданской и двух мировых, в Афганистане, в Чечне, в Грузии…

Алис Бота Фото: Sebastian Bolesch

Но вот после распада СССР, напомнила Алис Бота, возникло небольшое по времени окно возможностей, когда появился шанс на проработку истории, когда появились и расцвели такие организации, как "Мемориал", когда СМИ были по-настоящему свободными и независимыми. "Тогда могло что-то появиться, - говорит она. - Но все надежды были похоронены Путиным в его политике насилия и языком насилия".

Война же, которую Россия сейчас ведет против Украины, будет иметь, по ее прогнозу, для российского общества такие катастрофические последствия, которые оно еще не может себе даже представить: "Структуры насилия будут не просто существовать и дальше, частично они вернутся в домашние хозяйства, в семьи, в повседневную жизнь людей".

Война в Украине, добавила она, свела на нет все предпринимавшиеся попытки принять в России законы, ограничивающие, например, домашнее насилие: "Ситуация вернулась на десятилетия назад".

Женщины как идеологический ресурс Кремля

Сабине Фишер напомнила о том, что еще и до второй половины десятых годов в России могли более или менее независимо работать феминистские организации, что, в свою очередь, было реакцией общества, например, на декриминализацию в 2017 году некоторых видов домашнего насилия. Дискуссии на эту тему шли тогда в России очень бурные. И их инициаторами были организации феминисток.

Теперь ситуация иная. Режим, говорит Фишер, делает ставку на присущий российскому обществу и особенно политической элите антифеминизм и все больше его культивирует.

По наблюдению Алис Боты, женщины становятся в России все больше идеологическим ресурсом, есть и архаичное представление о роли женщины, и противоречащая ему концепция женской эмансипации. "Я боюсь, что восторжествует архаичное представление, - говорит она. - И оно уже восторжествовало. Женщина используется в качестве идеологического ресурса для борьбы со всем, что подается как западная коннотация. А гомосексуалы, ЛГБТ - это, как бы, следующая ступень западного декадента".

Есть ли надежда на российское общество?

Прогноз на обозримую перспективу и у Фишер, и у Боты крайне пессимистичный. "Агрессивная война Кремля против Украины восхваляет насилие. Солдат, совершивших резню в Буче, насиловавших женщин, убивавших детей и мужчин со связанными за спиной руками, Владимир Путин награждает, - констатирует Бота. - И эти солдаты возвращаются по домам с багажом всех тех совершенных ими преступлений. И с этим багажом они будут жить в российском обществе. И последствия будут ужасающими, преступления будут в другой форме совершаться в самой России и дальше".

Именно такой сценарий описывает в своей книге и Сабине Фишер. "Российское общество настолько атомизировано, - говорит она, - что практически нет надежды, что изнутри этого общества возникнет движение, сравнимое с белорусским в 2020 году, а тем более украинским 2003-2004 годов, а прежде всего - с Майданом 2014 года".

Санкт-Петербург: Антивоенные протесты в России были жестко подавлены Фото: Valya Egorshin/NurPhoto/picture alliance

Самыми вероятными сценариями дальнейшего развития событий в России, ведущей войну против Украины, Фишер называет либо сохранение существующего режима и его преемственность с Путиным ли в Кремле или кем-то другим, либо коллапс режима. Демократическую трансформацию при поддержке общества она считает наименее вероятным сценарием.

Причину она видит в широко распространенной специфической форме шовинизма российского общества в целом, его патриархальности и допустимости им насилия как такового. "Нынешнее состояние российского общества делает меня пессимистом, - говорит Фишер. - Очень большую роль играет имперскость. Очень многие в России не способны смириться с тем, что с распадом Советского Союза они лишились и имперскости. И режим сознательно играет на таких настроениях".

Пессимистично настроена и Алис Бота. Нет у нее особых надежд и на тех россиян, которые сами себя причисляют к либеральной оппозиции: "Те, кто бывал в России и вел там разговоры, знают, что в приватных беседах даже те, кто называет либералами, открытыми миру, оппозиционерами, порой так отзываются об украинцах и украинках, что уши вянут".

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