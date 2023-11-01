Есть ли в России угроза новых антисемитских беспорядков?

Могут ли в России вспыхнуть новые антисемитские беспорядки, как в Дагестане, и кто может стоять за ними? Эксперты проанализировали ситуацию для DW.

Кадры из Дагестана за считанные секунды облетели соцсети: в аэропорт Махачкалы перед прибытием рейса из Тель-Авива ворвалась толпа местных жителей. Они захватили аэропорт, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев, выламывали двери, силой проверяли паспорта у находившихся там людей, громили автобусы и пытались прорваться в самолет.

Официальные представители администрации США и президент Израиля Исаак Херцог сравнили эти событияс еврейскими погромами в Российской империи на рубеже 19 и 20 веков. Президент Израиля назвал беспорядки "шокирующими" и "крайне тревожными".

Кремль, в свою очередь, обвинил в возникновении беспорядков Украину и Запад. А руководство Дагестана возложило ответственность за беспорядки на внешних врагов. Спустя сутки правоохранительные органы рапортовали о том, что после событий в Махачкале были задержаны 83 человека и заведено уголовное дело. На этом фоне глава соседней с Дагестаном Чечни Рамзан Кадыров приказал силовикам принимать крайне жесткие меры, вплоть до применения огнестрельного оружия, чтобы избежать "подобных провокаций".

Есть ли опасность по всей России?

Не нужно опасаться того, что агрессия против евреев в Дагестане перекинется на другие регионы, полагает Денис Волков из российского Левада-центра: "Протестный потенциал сейчас не такой большой, хотя небольшие акции можно видеть то там, то здесь". Волков указывает на результаты актуального соцопроса, согласно которым, две трети населения России вообще не интересуются конфликтом на Ближнем Востоке. "Люди в России намного больше заняты своими собственными проблемами", - говорит Денис Волков в интервью DW.

С ним, пожалуй, лишь отчасти могли бы согласиться братья Кирилл и Андрей Эйхфус - журналисты и телевизионные ведущие. Находясь в Москве, в интервью DW они рассказали, что несколько дней назад их телефоны разрывались от звонков и сообщений. "Начали писать в "Инстаграме", в личных сообщениях, в комментариях. Сотни комментариев приходили буквально каждую минуту. Я ехал в метро и смотрю у меня неотвеченные звонки с незнакомых номеров. Я начал перезванивать, никто не подходит к телефону. А потом шквал сообщений - где ты находишься, скинь геолокацию", - рассказали братья.

За три дня Андрей и Кирилл получили сотни сообщений с угрозами. Многие из них носили явный антисемитский характер. "Я реально боялся, я даже выключил свет в доме и сидел в темноте, потому что опасался, что кто-то перелезет через забор, разобьет стекло и все это закончится очень плохо, судя по тем вещам, которые мне писали: "Гитлера на вас не хватает", "вас надо травить газом и так далее", - рассказывает DW один из братьев. По времени это совпало с событиями в Махачкале.

В Исследовательском центре "Сова" давно изучают проявления ксенофобии в России. Но антисемитские беспорядки в Дагестане стали неожиданностью, признается Александр Верховский, директор исследовательского центра "Сова". "Конечно, ничего сравнимого мы не видали. Мы сталкивались со случаями антисемитского вандализма. Последние годы - 3-5 случаев таких было в год. Физические нападения были редкими". В центре "Сова" не исключают, что антисемитские настроения в стране, в том числе на Кавказе, в последнее время подогрела российская пропаганда. "С чем мы все сталкиваемся, именно все, а не в рамках нашего мониторинга, это с тем, что в полуофициальной пропаганде стало появляться много еврейских мотивов. И они бывают антисемитские", - говорит Верховский в интервью DW.

Кремль винит Запад. Но прецеденты были и раньше

Антиизраильские настроения на Кавказе подогревались уже несколько дней, события в аэропорту стали их кульминацией, констатируют и международные эксперты. Так, 29 октября толпа собралась у отеля "Фламинго" в городе Хасавюрт в Дагестане. Люди пришли из-за сообщений о том, что в гостинице якобы поселили "беженцев из Израиля". Собравшиеся требовали доказать, что в отеле нет евреев, бросали в сторону гостиницы камни и кричали "Аллах Акбар". Также накануне в столице Кабардино-Балкарской республики Нальчике подожгли строящийся Еврейский религиозный национально-культурный общинный центр.

Российское руководство считает, что за протестами в Дагестане стоят провокаторы из-за рубежа. "Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатом внешнего вмешательства, включая информационное воздействие извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа, легко провоцировать людей", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, речь идет о попытках Запада, "использовать события на Ближнем Востоке, чтобы расколоть российское общество".

И сам президент России Владимир Путин использовал антисемитские беспорядки в Дагестане для того, чтобы в очередной раз обвинить Запад. По словам президента РФ, события в Махачкале "инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь - с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб". В том, что за беспорядками в Махачкале стоят внешние враги, убежден и глава Дагестана Сергей Меликов. Но никаких доказательств этому нет.

Между тем известно, что и знаменитые личности на Северном Кавказе также подогревали антиизраильские настроения. Так, мастер боевых искусств Хабиб Нурмагомедов 18 октября после удара по больнице в Газе заявил о "геноциде в Газе, который проводит Израиль". На аккаунт спортсмена в Instagram подписаны 5,8 миллиона пользователей.

Власть РФ сама подогревает антиизраильские настроения?

Международные эксперты указывают на то, что сам президент Путин и его заявления в связи с войной против Украины прямо или косвенно подогревают антисемитские настроения. Например, в начале сентября Путин заявил, что "западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" современной Украины. А глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2022 в интервью итальянской телекомпании Mediaset сказал, что "у Гитлера была еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

Толпа на территории аэропорта в Махачкале Фото: AP/picture alliance

После интервью Лаврова российского посла вызвали в МИД Израиля для дачи разъяснений. Как и после того, как в Кремле на днях принимали представителей движения ХАМАС, признанного в ЕС, США, Германии и Израиле террористическим. Российское руководство не только поддерживает связи с исламистскими террористическими организациями. Но и их спонсор Иран, находящийся под санкциями Запада, становится все более важным партнером России.

"Высказывания Путина и Лаврова против Израиля и евреев соответствуют широко распространенным в России антисемитским шаблонам. Организации гражданского общества, занимающиеся вопросами истории, все чаще ограничивают в их работе. В образовательных учреждениях страны пытаются переписать историю и распространять ультранационалистические идеи", - отмечает эксперт по России, немецкая журналистка ARD Сильвия Штёбер (Silvia Stöber). Во внешней и во внутренней политике России война против Украины лишает Путина поля для маневров и угрожает стабильности страны, говорит эксперт. Антисемитская вспышка в Дагестане является нежелательным последствием этой войны.

Почему именно Дагестан

Несмотря на то, что российские власти считают, что за событиями в Махачкале стоит Запад и Украина, существуют внутренние причины для возникновения протестов в Дагестане, говорят эксперты. Примером тому могут служить протесты против мобилизации, которые были жестко подавлены властями.

То, что протест против евреев и граждан Израиля может вообще возникнуть, да еще и с таким уровнем агрессии, является следствием развития общей ситуации в автономной республике Дагестан, полагает Саида Сиражутдинова из дагестанского исследовательского центра "Кавказ. Мир. Развитие".

В интервью DW она объясняет это "аккумулированным чувством беспомощности", которое стало результатом социальных проблем и отсутствием перспектив у жителей Дагестана. "Конечно, ситуация палестинцев, которая ничуть не лучше, влияет на людей, - говорит Сиражутдинова. - Этот выброс негативной энергии стал возможен потому, что не было другого способа, чтобы выплеснуть все недовольство".

Социолог подчеркивает, что "не весь Дагестан готов к тому, чтобы бежать на летное поле и вытаскивать израильтян из самолета". Отвечая на вопрос, является ли в целом Кавказ антисемитским, Саида Сиражутдинова подчеркивает, что настроения на Кавказе разные: "Мы видим также реакции дагестанского общества, они не антисемитские. Более того, часть коренного населения Дагестана - евреи, которые живут здесь сотни лет".

Сиражутдинова считает, что ответственность за антисемитские протесты в Махачкале лежит на соцсетях, которые апеллировали к мусульманскому населению Дагестана и призывали его к протестам: "Эта агрессия опасна. Она управляется радикальными исламистами, которые уже давно не живут в Дагестане".

При чем здесь соцсети?

Олег Орлов из правозащитной организации "Мемориал", признанной в РФ "иностранным агентом", в интервью DW также подчеркнул "провоцирующую роль отдельных телеграм-каналов". Прежде всего, речь идет о телеграм-канале "Утро Дагестан", у которого 65 000 подписчиков и который связывают с экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым, живущим сейчас в Украине. Пономарев признал, что помогал "группе исламистов" в Дагестане в "борьбе с войной и против мобилизации", но с осени 2022 года никак не связан с ними и даже не читает этот телеграм-канал. В последние дни в канале "Утро Дагестан" постили видео и тексты, разжигающие национальную рознь и призывающие к штурму аэропорта, а также сообщали об эвакуации израильтян в города на юге России, в Сочи и Минеральные Воды, в Махачкалу, и обсуждали личные данные пассажиров из Тель-Авива.

Глава Дагестана Сергей Меликов Фото: Valery Sharifulin/TASS/IMAGO

"Мы знаем о роли дагестанских телеграм-каналов и не важно изнутри или извне они модерировались, важно то, что это такой бикфордов шнур, который очень быстро может воспламениться. Людей, особенно молодых, безработных, это может сподвигнуть на все, что угодно", - говорит в интервью DW Николай Петров,старший научный сотрудник Chatham House.

У Олега Орлова из "Мемориала" существование такого телеграм-канала, как "Утро Дагестан" вызывает удивление, "зная, как ФСБ контролирует медиа и как быстро их блокирует в случае необходимости". "Я конечно, не верю, что спецслужбы осознанно желали бы протестов такого масштаба. Возможно, ситуация просто вышла из-под контроля", - говорит Орлов. Это, по его словам, является признаком слабости государства: "Хотя Россия и становится все более тоталитарной, одновременно государство выглядит слабым".

"Как мы знаем по "арабской весне", поводом для масштабного протеста, такого, который может снести власть, может послужить все, что угодно. Повод может быть незначительным, - поясняет в свою очередь Николай Петров из Chatham House. - По своему содержанию эти протесты вполне Кремль устраивают. Но беспокойство властей связано с тем, что никто не может гарантировать что они не перекинутся на какие-то другие сферы, в другие регионы". Как отмечает Петров, во главе Дагестана находится бывший главнокомандующий войск Росгвардии: "То есть тех самых, которые отвечают за поддержание порядка. Это решительный генерал-полковник, и тем не менее, вот на такую ситуацию, сравнимую с лесным пожаром, власти не успевают отреагировать".

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