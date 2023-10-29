В Дагестане толпа пришла к отелю из‑за слухов о евреях в нем

Жители города Хасавюрт в Республике Дагестан в субботу, 28 октября, устроили сход возле отеля "Фламинго" после сообщений о том, что в нем якобы поселили "беженцев из Израиля". Толпа требовала доказать, что в отеле нет евреев, пишет Telegram-канал "ЧП Дагестан", опубликовавший видео событий.

Как пишет "ЧП Дагестан", поводом для сбора послужила информация, что "лицо, внешне схожее с гражданином Израиля, прогуливается у гостиницы "Фламинго". Вечером у здания отеля собралась толпа - судя по кадрам более ста человек.

"Неравнодушные жители", как из называет Telegram-канал, требовали от всех жильцов подойти к окнам, чтобы посмотреть на них. Когда постояльцы не стали этого делать, в здание полетели камни. Собравшиеся кричали "Аллаху Акбар", требовали проверить подвалы и пустить их в отель.

Полиция разрешила нескольким людям проверить отель

К "Фламинго" приехала полиция. Сотрудники МВД разрешили нескольким людям из толпы зайти в отель, чтобы убедиться в том, что в нем нет евреев. После того как полицейский сообщил об этом собравшимся, толпа направилась в сторону еще одного отеля "Киев", чтобы проверить, есть ли граждане Израиля там.

Телеграм-канал "ЧП Кавказ" утверждает, что после схода возле гостиницы "Фламинго" повесили объявление о том, что евреи там не живут и вход им туда запрещен.

В Хасавюрте запретили акцию в поддержку палестинцев

Глава республики Дагестан Сергей Меликов утром 29 октября прокомментировал сход у отеля, назвав его попыткой "раскачать обстановку в нашей стране". "Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России (!), далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы", - написал Меликов.

Сход в Дагестане прошел на фоне обострения палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября, когда террористическая группировка ХАМАС атаковала Израиль, убив более 1400 мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию в секторе Газе, включая бомбежки сектора.

Во многих странах с мусульманским населением в последующие недели приходили многотысячные митинги в поддержку палестинцев, санкционированные властями. Подобную акцию в Хасавюрте не разрешила провести полиция.

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