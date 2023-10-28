Израиль отзывает дипломатов из Турции после слов Эрдогана

На пропалестинском митинге в Стамбуле Эрдоган пообещал объявить Израиль "военным преступником". Израильский МИД сообщил об отзыве диппредставителей из Турции.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в субботу, 28 октября, распорядился отозвать израильских дипломатов из Турции после заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана на митинге в поддержку Палестинской национальной автономии.

"На фоне резких заявлений, которые делает Турция, я распорядился вернуть находящихся там дипломатических представителей, чтобы провести переоценку израильско-турецких отношений", - написал Коэн в соцсети Х (ранее Twitter).

Посольство Израиля в Турции одновременно разместило на своей странице в X изображение с надписью на турецком языке: "ХАМАС - это террористическая организация".

Турция готовится объявить Израиль "военным преступником"

Ранее в тот же день Эрдоган принял участие в массовом пропалестинском митинге, который прошел в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. Выступая с трибуны, глава государства заявил, что Турция намерена объявить Израиль "военным преступником" в связи с действиями в секторе Газа.

"Израиль открыто совершает военные преступления в течение уже 22 дней. Мы объявим Израиль военным преступником перед всем миром", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. Турецкий лидер отметил, что "те, кто проливает крокодиловы слезы по мирным жителям, погибающим на украинско-российской войне, молча наблюдают гибель тысяч невинных детей в Газе".

По словам Эрдогана, за происходящее в секторе Газа несут ответственность западные страны. Израиль он назвал "оккупантом" Палестинских территорий и "пешкой в регионе, которую принесут в жертву", когда придет время.

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