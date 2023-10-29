ЦАХАЛ сообщила об ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Согласно заявлению Армии обороны Израиля, целью ее ударов по Ливану была террористическая инфраструктура "Хеболлах", включая военный комплекс и наблюдательные посты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ливана нанесла удары по ряду военных целей исламистской шиитской группировки "Хезболлах" в этой стране. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram в ночь на воскресенье, 29 октября.

"Во время этих ударов целями являлись террористическая инфраструктура "Хеболлах", включая военный комплекс и наблюдательные посты", - указывается в сообщении.

Атаки ЦАХАЛ на северные районы сектора Газа

Между тем арабоязычный новостной портал Al-Mayadeen пишет со ссылкой на своего корреспондента, что в ночь на 29 октября израильские силы произвели интенсивные атаки на северные и северо-западные районы сектора Газа.

Также сообщается о вооруженных столкновениях между израильскими военными и палестинцами на территории лагеря для беженцев Аскар возле города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Телеканал Al-Jazeera передает, что ЦАХАЛ произвела штурм лагеря.

Ранее онлайн-издание The Times of Israel написало со ссылкой на сирийские оппозиционные СМИ, что Армия обороны Израиля нанесла удары по позициям сирийской армии и проиранских вооруженных формирований в районе Эль-Кунейтра на юге Сирии. Указывается, что это стало ответом Израиля на произошедший несколькими часами ранее обстрел Голанских высот. Официального комментария ЦАХАЛ на эту тему к моменту публикации не было.

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