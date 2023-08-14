В Дагестане перекрыли трассу из-за отсутствия воды в домах

В акции протеста в поселке под Махачкалой участвовали около 200 человек. Протестующие возмущались, что в их домах нет воды все лето.

В Дагестане жители поселка Караман-2 под Махачкалой вышли на акцию, протестуя против длительного отсутствия воды в их домах. Около 200 человек вечером в воскресенье, 13 августа, перекрыли участок федеральной автодороги "Астрахань-Махачкала", сообщило управление МВД по Дагестану.

На место события прибыли около 50 полицейских и руководство УВД Махачкалы. Между протестующими и водителями, по заявлению МВД, произошел конфликт. Его удалось погасить, а движение по трассе было восстановлено.

Отсутствие воды в домах

Жители поселка собрались, чтобы "привлечь внимание к продолжительному отсутствию воды в их домах", сказали в МВД. По данным Telegram-каналов "Дагестан 24" и "ЧП Кавказ", участники акции протеста возмущались, что в их домах воды нет все лето. О том, что в поселке Караман-2 нет воды, в июле неоднократно сообщало дагестанское издание "Черновик".

Только вечером 9 августа жители Махачкалы заблокировали движение по улице Магомеда Гаджиева, протестуя против аварийных отключений электричества в городе. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что причиной веерных отключений электроэнергии стала сильная жара. Глава региона также обратился к "тем, кто нарушает закон, перекрывая улицы", и пригрозил, что такие действия "будут пресекаться по всем нормам закона".

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