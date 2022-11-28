В Дагестане прекращен выпуск печатной версии "Черновика"

Издатель независимого издания Магди Камалов сообщил, что власти оказывают давление на сотрудничающие с ним типографии в Ставрополе и Ростове-на-Дону, а также рекламодателей.

Редакция независимой дагестанской газеты "Черновик" приостанавливает выпуск печатной версии из-за давления властей республики на типографии, сотрудничающие с изданием. Об этом сообщил на пресс-конференции в Махачкале в понедельник, 28 ноября, учредитель газеты Магди Камалов. По его словам, власти уже почти год предпринимали попытки остановить выпуск "Черновика".

Инициаторами этих действий являются глава Дагестана Сергей Меликов и представители регионального управления МВД, уверен Камалов. "В начале года начались звонки в типографии, в которых мы печатались, - звонки, в которых им рекомендовали не печатать нашу газету под угрозой возбуждения уголовного дела... Все проблемы нам создавала администрация главы республики", указал он.

По словам Магди Камалова, еженедельник пытались печатать в Ставрополе и Ростове-на-Дону, но уже вскоре после начала сотрудничества типографии отказывались от него, ссылаясь на угрозы в их адрес. Издатель "Черновика" сообщил также о давлении на рекламодателей "Черновика". Редакция издания продолжит выпускать материалы на сайте и в Telegram-канале .

Убийство основателя "Черновика" и преследования сотрудников

Дагестанская газета "Черновик" была основана в 1955 году и уже долгое время подвергается преследованиям властей республики. В декабре 2011 года был застрелен на пороге редакции основатель, издатель и владелец "Черновика" Хаджимурад Камалов. Расследовать дело о его убийстве фактически начали лишь в 2018 году после ареста ряда высокопоставленных чиновников Дагестана. В июле 2022 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил четырех обвиняемых, в том числе бывшего вице-премьера Дагестана Шамиля Исаева, к лишению свободы на сроки от 16 до 24 лет в колонии строгого режима. Следствие и суд заключили, что между Камаловым и Исаевым существовал длительный конфликт из-за публикуемых в "Черновике" материалов о чиновнике, на его фоне вице-премьер заказал убийство журналиста.

В настоящее время Южный окружной военный суд рассматривает дело в отношении журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева, программиста Кемала Тамбиева и благотворителя Абубакара Ризванова, которых обвиняют в финансировании терроризма. Адвокаты и наблюдатели заявляют о многочисленных нарушениях в ходе следствия и судебного процесса.

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