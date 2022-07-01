 В России осуждены фигуранты дела об убийстве издателя ″Черновика″ | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2022

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Россия

В России осуждены фигуранты дела об убийстве издателя "Черновика"

Четверо фигурантов дела получили от 16 до 24 лет колонии строгого режима. Они признаны виновными в убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова.

Судебный молоток

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд в пятницу, 1 июля, приговорил четверых фигурантов дела об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова к лишению свободы на сроки от 16 до 24 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и житель республики Мурад Шуайбов получили по 16 лет колонии, Магомед Абигасанов - 23 года, а Магомед Хазамову - 24 года колонии.

Гособвинитель запрашивал для всех, кроме Абигасанова, пожизненный срок. Все четверо в зависимости от роли обвинялись в "организации посягательства и посягательстве на жизнь общественного деятеля, бандитизме, содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении, ношении оружия".

Убийство Камалова

Журналист, издатель и владелец дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был расстрелян на пороге редакции в Махачкале 15 декабря 2011 года. В него было выпущено 14 пуль.

Следствие и суд заключили, что между Камаловым и Исаевым существовал длительный конфликт из-за публикуемых в "Черновике" материалов о чиновнике. На фоне этого конфликта вице-премьер Дагестана предложил Абигасанову за убийство Камалова от 500 тысяч до одного миллиона рублей и часть нелегального дохода от АЗС.

Абигасанов подключил к делу Шуайбова и Хазамова, они купили два травматических пистолета, переделанных в боевые, и пистолет Макарова. 15 декабря Шуайбов и Хазамов подъехали к редакции и застрелили Камалова, когда тот выходил с работы, следует из материалов дела.

Расследование дела об убийстве Камалова

Расследование дела об убийстве Камалова фактически началось лишь в 2018 году после ареста ряда высокопоставленных чиновников Дагестана.

В марте стало известно, что из дела об убийстве дагестанского журналиста исчезли материалы, подтверждавшие алиби подсудимых Хазамова и Шуайбова.

Ранее Магомед Хазамов рассказал о пытках, которым его подвергали силовики в Нальчике, Ессентуках и Владикавказе, вынуждая дать признательные показания. Он же рассказал о пытках, которым подвергли во время следствия Мурада Шуайбова.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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