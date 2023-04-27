Мосгорсуд постановил ликвидировать центр "Сова"

Формальным поводом для ликвидации центра "Сова" стало проведение мероприятий вне региона регистрации или участие в них. Мосгорсуд поддержал соответствующий иск министерства юстиции.

Мосгорсуд удовлетворил иск министерства юстиции России о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова", сообщила эта неправительственная организация в четверг, 27 апреля.

Центр "Сова" указал, что суд отказался удовлетворить его просьбу отложить разбирательство до того момента, пока Гагаринский районный суд не рассмотрит встречный иск к московскому управлению Минюста.

Формальным поводом для ликвидации центра, как ранее в случаях с Московской Хельсинкской группой и организацией "Человек и закон", стало проведение мероприятий вне региона регистрации (то есть города Москвы) или участие в них. Иск Минюста был направлен в суд 10 марта по итогам внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе 2023 года. Министерство насчитало 24 мероприятия "Совы" за пределами Москвы за последние три года.

"Суд не согласился с аргументами защиты, что участие в мероприятиях вне Москвы не является нарушением закона. Суд не согласился также и с тем, что даже если подобное участие признать нарушением, то оно точно не должно считаться умышленным и грубым, а потому ликвидация центра не является адекватной мерой", - говорится в сообщении "Совы".

В НПО намерены обжаловать решение Мосгорсуда, а пока решение о ликвидации не вступило в законную силу, будет продолжать работу.

Центр "Сова"

Информационно-аналитический центр "Сова" был основан в октябре 2002 года группой сотрудников информационно-исследовательского центра "Панорама" и Московской Хельсинкской группы, говорится на сайте организации. Его сфера интересов - проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, вопросы укоренения либеральных ценностей и соблюдения прав человека в России.

В 2016 году Минюст РФ включил "Сову" в реестр "иностранных агентов". Директор центра Александр Верховский до ноября 2022 года входил в президентский Совет по правам человека.

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