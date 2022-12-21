Закрытие МХГ - апофеоз реставрации Путиным советских практик

20 декабря стало известно, что Главное управление министерства юстиции РФ по Москве обратилось в суд с требованием ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу (МХГ) и запретить ее деятельность на территории России. Казалось бы, после запрета год назад "Мемориала" уже нечему удивляться: гражданское общество в России искореняется властями с остервенением, за последние годы закрыты и запрещены почти все правозащитные, оппозиционные и просто неугодные власти общественные организации.

Тем не менее запущенный процесс ликвидации МХГ символичен даже на этом мрачном фоне - в прошлый раз группа была вынуждена остановить свою деятельность в Москве в сентябре 1982 года, так как большинство ее членов были арестованы органами госбезопасности или оказались в эмиграции. Возобновила свою работу в Москве Хельсинкская группа только в 1989 году. С 1996 года и до своей смерти в 2018-м МХГ возглавляла правозащитница и диссидентка Людмила Алексеева.

Владимир Путин и Людмила Алексеева

Сейчас это кажется удивительно, но относительно недавно Путин относился к МХГ с демонстративным почтением. Так, в 2002-2012 годах Людмила Алексеева была членом Комиссии по правам человека при президенте РФ. За несколько дней до смерти, 3 декабря 2018 года, она стала членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте. В 2017 году Путин лично приезжал поздравить правозащитницу с днем рождения, а в 2018-м провожал ее в последний путь.

Федор Крашенинников Фото: DW/P. Böll

Едва ли в то время Владимир Путин относился к правам человека и их защитникам с большей симпатией, чем сейчас, но тогда он еще считал для себя важным публично демонстрировать уважение к знаковым фигурам правозащитного и диссидентского движения. Впрочем, даже в тех ритуальных жестах Путина можно увидеть циничную попытку дезориентировать Запад и часть российского общества, внушив ложное мнение, что не так он и плох, раз готов хоть иногда прислушиваться к самой Людмиле Алексеевой.

При таком взгляде на отношение Путина к Алексеевой и его участие в церемонии похорон правозащитницы выглядит зловеще. Если для большинства участников тех траурных мероприятий уход Алексеевой был трагедией, то Путин вполне мог внутренне торжествовать: в России больше не осталось знаковых фигур диссидентского движения, которых нельзя было бы игнорировать и чьи претензии и замечании приходилось хоть иногда выслушивать.

Апофеоз путинской ностальгии по советскому единомыслию

Как уже упоминалось, в прошлый раз власти вынудили Московскую Хельсинкскую группу прекратила свою деятельность в Москве в сентябре 1982 года. Несмотря на всю разницу ситуаций, параллель путинской России с мрачными временами начала 80-х напрашиваются: идет жестокая и несправедливая война, существование оппозиционных групп, правозащитных организаций и независимых медиа невозможно, все сколько-нибудь заметные критики власти - в тюрьмах или в вынужденной эмиграции, отношения с Западом - на точке замерзания и ядерная война кажется вполне возможной.

Теперь понятно, по какому СССР ностальгировал Путин все эти годы и что именно он хотел возродить - советские практики начала 80-х годов. Несмотря на то, что простым людям тогда жилось совсем не сладко, это был пик советского военно-политического могущества. СССР на всех континентах противостоял Западу, жестоко подавляя любое проявление несогласия не только у себя, но и в странах тогда вполне еще живого социалистического лагеря. И Запад вынужден был мириться с этим, не имея никаких рычагов влияния на советское руководство.

Путин восстановил все, что смог, включая авантюры в Центральной Африке и дружбу с одним из героев советской пропаганды начала 80-х Даниэлем Ортегой. В такой атмосфере, особенно после начала войны с Украиной, повторная ликвидация задавленной андроповским КГБ и воссозданной в ненавистное время перестройки Хельсинкской группы было лишь вопросом времени.

Повторение пройденного

Едва ли Московская Хельсинская группа начала 80-х могла в чем-то мешать советской власти в практическом смысле. Диссидентов было мало, и их реальное влияние на советское общество оставалось минимальным. Но диссидентское движение, и МХГ как его часть, были идеологически невыносимы для тогдашних властей, демонстрируя наличие в СССР людей с несоветскими взглядами на мир и права человека.

В 2022 году Московская Хельсинкская группа тоже ничем не может навредить власти Путина. Ее неизбежная ликвидация - чистой воды символический и даже ритуальный акт, очередная демонстрация всему миру того, какие времена вернулись. Вот только вместо умирающего Брежнева и смертельного больного Андропова в Кремле - вполне еще бодрый Путин, а вместо Афганистана - гораздо более масштабная и страшная война в Украине. Сколько все это будет длиться и когда МХГ сможет восстановить легальную деятельность в России - можно только гадать.

Впрочем, исторические параллели внушают и некоторый оптимизм: всего через несколько лет после остановки деятельности МХГ советская система начала реформироваться, а потом СССР и вовсе развалился, чего не могли ожидать в начале 80-х годов даже самые оптимистичные критики той системы.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, в 2020 году был вынужден покинуть Россию. Telegram: @fyodork

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: