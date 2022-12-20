Минюст требует ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу

Главное управление министерства юстиции РФ по Москве обратилось в Московский городской суд с требованием ликвидировать Московскую Хельсинкскую группу (МХГ) и запретить ее деятельность на территории России. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в старейшей негосударственной правозащитной организации РФ.

По версии Минюста, МХГ - в нарушение федерального закона об общественных объединениях - работала вне московского региона. В ведомстве при этом указали на наблюдения на судебных процессах, обращения к региональным органам власти, участие в мероприятиях региональных партнеров организации, в том числе онлайн.

Ева Меркачева: Это - очень странная история

"Там очень странная история, потому что у МХГ действительно представители были на каких-то судах в других субъектах, но, опять же, они считают, что это в рамках партнерских каких-то отношений, то есть они поддержать там кого-то приехали, это не означает, что они проводили отдельное мероприятие на территории другого субъекта", - пояснила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

В министерстве также полагают, что устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства России. Кроме того, в ходе внеплановой проверки Минюсту не был предоставлен полный пакет требуемых документов.

"Коридор свободы с каждым годом сужается"

"Коридор свободы с каждым годом сужается, государство стремится сократить возможности независимых некоммерческих организаций (НКО), а в особенности - правозащитных", - прокомментировали происходящее в МХГ. "Мы убеждены, что Россия будет демократическим государством, где соблюдаются законы, где человек, его права и достоинство являются высшей ценностью", - добавили там.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году для содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Среди ее соучредителей была известная правозащитница Людмила Алексеева, которая руководила группой с 1996 года до своей смерти в 2018 году.

Одной из важнейших целей своей деятельности МХГ считает вовлечение граждан в процесс общественного контроля за деятельностью государственных органов и содействие их реформированию. Так, в 2013 году она инициировала кампанию по вовлечению россиян в контроль за деятельностью полиции.

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