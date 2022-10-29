В Берлине прошла акция "Возвращение имен"

Немецкое отделение "Международного Мемориала" в субботу, 29 октября, провело в Берлине акцию памяти, аналогичную традиционному общероссийскому мероприятию "Возвращение имен". Акция продолжалась два часа и проходила возле памятника жертвам сталинизма на площади Штайнплац в берлинском районе Шарлоттенбург. Она была приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий, отмечаемому в России 30 октября.

Среди присутствовавших на акции была исполнительный директор "Международного Мемориала" Елена Жемкова. Актуальность акции она объяснила так: "Сегодня, когда вокруг нас так много новых жертв, идея этой акции напоминает людям, что очень важно не забыть каждого конкретного человека. И что у многомиллионной трагедии есть человеческое лицо". В 2022 году "Мемориал" был удостоен Нобелевской премии мира.В декабре 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного "Мемориала".

Кинокритик Долин: в Россию вернулся сталинизм

Кинокритик Антон Долин сказал в интервью Deutsche Welle, что ходит на акцию "Возвращение имен" уже много лет. "Для меня это важная и символическая точка отсчета, в а этом году особенно, потому что сейчас уже нельзя говорить об угрозе возвращения сталинизма, а нужно говорить о его полноценном возвращении и усилении сталинизации российского общества, - говорит кинокритик. - Поэтому такие, даже символические акции, которые хоть что-то говорят против этого, очень важны".

Гражданская активистка Даша Дадли, координатор инициативы Demokrati-JA, говорит, что акция - это еще и повод напомнить о судьбах современных российских политзаключенных. Поэтому активисты организовали еще одну акцию о политзаключенных в России, которая началась на том же месте, после акции немецкого отделения "Международного Мемориала".

По словам Дадли, мероприятие "Мемориала" в контексте войны в Украине особенно актуально с учетом тысяч жертв среди мирного населения.

В ходе акции ее участники зачитывали имена жертв из немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт. Организаторы объяснили этот выбор так: "В прошлые два года мы зачитывали имена жертв из Берлина и Бранденбурга, а в этом году сделали выбор в пользу другой федеральной земли".

По данным организаторов, с 1950 по 1953 годы советские военные трибуналы приговорили на территории восточной Германии 923 гражданских лица к смертной казни. Они были этапированы в Москву и расстреляны там. 140 из них были родом из Саксонии-Анхальт.

После распада Советского Союза большинство репрессированных были реабилитированы органами военной прокуратуры России.

Война в Украине нашла отражение в акции памяти жертв репрессий

Памятный камень жертвам сталинизма, на который неизвестные добавили надпись "и путинизма" Фото: Vladimir Esipov/DW

Организаторы оставили участникам акции право выбора: желающие могли зачитать имена своих родственников, ставших жертвами сталинских репрессий, а кроме этого - жертв военного вторжения России в Украину. Поскольку, как говорят организаторы, суть акции заключается в возвращении имен безымянным жертвам, похороненным в братских могилах.

Памятный камень жертвам сталинизма был установлен в Берлине в память о жертвах восстания 17 июня 1953 года в ГДР, которое было подавлено советскими войсками. В день проведения акции немецкого отделения "Международного Мемориала" неизвестные разместили на камне под словами "жертвам сталинизма" дополнительную надпись: "и путинизма".

Аналогичная акция в Москве была запрещена властями.

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