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Акция "Возвращение имен" у Соловецкого камня в Москве
Акция "Возвращение имен" у Соловецкого камня в Москве (фото из архива)Фото: DW/E. Samedova
ОбществоРоссия

Мэрия Москвы запретила акцию "Возвращение имен" из-за ковида

Даниил Сотников
31 мин. назад

Российская команда "Международного Мемориала" призвала каждого самостоятельно почтить память жертв политических репрессий после запрета акции у Соловецкого камня столичными властями.

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Правительство Москвы отказало правозащитникам в согласовании ежегодной акции "Возвращение имен" у Соловецкого камня, сославшись на пандемию COVID-19. Об этом российская команда международного историко-просветительского, благотворительного и правозащитного общества "Мемориал" сообщила в своих соцсетях в воскресенье, 23 октября.

Акция в Москве была запланирована на 29 октября. Правозащитники, как следует из опубликованного документа, отправили запрос на ее согласование. В ответе московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции утверждается, что "Возвращение имен" является массовым мероприятием и тем самым подпадает под запрет, введенный указом мэра Москвы "с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения коронавируса".

"Хотели бы мы жить в мире московской мэрии, в котором в 2022 году нет беды страшнее ковида. Но нам, несмотря на ковид, кажется важным помнить и говорить о ценности человеческой жизни", - прокомментировали правозащитники ответ московских властей.

Коронавирусные ограничения в России были отменены Роспотребнадзором 1 июля. 

Предложены самостоятельные акции памяти жертв политрепрессий

Правозащитники предложили желающим самостоятельно провести акции и в течение недели до 29 октября "приносить цветы ко всем памятникам жертвам государственного террора", а также "читать или вспоминать имена погибших и пострадавших от советской власти".

Кроме того, желающие могут присылать свои видео правозащитникам. "Прямые включения или записи всех акций "Возвращение имен", которые пройдут в разных городах мира, в том числе в Москве, мы обязательно возьмем в эфир 29 октября", - сообщила российская команда "Международного Мемориала".

Общероссийская акция "Возвращение имен" ежегодно проходит с 2007 года. В ее рамках все желающие зачитывают имена жертв советских репрессий. В Москве акция традиционно проходит на Лубянской площади у Соловецкого камня - памятника жертвам политических репрессий. В 2020 и 2021 годах акция проходила в онлайн-формате из-за пандемии COVID-19.

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