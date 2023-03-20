Минюст РФ потребовал ликвидировать центр "Сова"

По данным "Совы", основным нарушением было признано участие в мероприятиях или их организация вне Москвы, где зарегистрирован центр.

Министерство юстиции России обратилось в Московский городской суд с иском о ликвидации информационно-аналитического центра "Сова". Об этом сообщается на сайте организации в понедельник, 20 марта.

По данным "Совы", иск был направлен в суд еще 10 марта по итогам внеплановой проверки, проведенной ведомством в январе 2023 года. "Основным нарушением, как ранее в случаях с Московской Хельсинкской группой и организацией "Человек и закон", было признано проведение мероприятий вне региона регистрации (в нашем случае - Москвы) или участие в таковых. В иске заявлена только эта претензия", - говорится в сообщении. Минюст насчитал 24 мероприятия "Совы" за пределами Москвы за последние три года.

Организация обращает внимание, что в сентябре 2022 года в интернете появился "разоблачающий материал", где центр обвиняли в "русофобии", "противодействии традиционным ценностям" и критике антиэкстремистского законодательства. Материал с аналогичными тезисами вышел тогда же в отдельном сюжете на телеканале "Россия 24".

После этого общественное движение "Ветераны России" опубликовало эти материалы, а председатель организации Ильдар Резяпов обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности, Администрацию президента и Госдуму РФ с просьбой провести проверку деятельности "Совы".

В сообщении "Совы" говорится, что организация не согласна с позицией Минюста и будет оспаривать ее в суде.

Центр "Сова"

Информационно-аналитический центр "Сова" был основан в октябре 2002 года группой сотрудников информационно-исследовательского центра "Панорама" и Московской Хельсинкской группы, говорится на сайте организации. Его сфера интересов - проблемы национализма и ксенофобии, взаимоотношения религии и общества, политический радикализм, вопросы укоренения либеральных ценностей и соблюдения прав человека в России.

В 2016 году Минюст РФ включил "Сову" в реестр "иностранных агентов". Директор центра Александр Верховский до ноября 2022 года входил в президентский Совет по правам человека.

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