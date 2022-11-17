Из СПЧ исключены Сванидзе, Верховский и Каляпин

Путин добавил в Совет по правам человека лояльных власти менеджеров ОНФ и движения "Свободный Донбасс", а также "военкора" "Комсомольской правды".

Владимир Путин заменил десятерых участников Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Указ об этом в четверг, 17 ноября, опубликован на официальном портале правовой информации.

Из СПЧ исключили главу Информационно-аналитического центра "Сова" Александра Верховского, журналистов Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову и Ивана Засурского, психолога Александра Асмолова, основателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, судью в отставке Галину Осокину, ответственного секретаря Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталию Евдокимову, а также умерших правозащитников Андрея Бабушкина и Марию Большакову.

Вместо них в СПЧ войдут менеджер провластного движения "Народный фронт" (ОНФ) Юлия Белехова, член президиума объединения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина, военный корреспондент государственной газеты "Комсомольская правда" Александр Коц, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, председатель правления Союза писателей Николай Иванов, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, глава Общестенной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, президент фонда "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, профессор РГПУ имени Герцена Сергей Рукшин и детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода.

Накануне правозащитники обратились к Бастрыкину и готовились к встрече с Путиным

Члены СПЧ, в том числе Винокурова, Верховский, Евдокимова и Каляпин, за несколько дней до кадровых перестановок обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Правозащитники потребовали провести проверку видео, на котором бывшему заключенному Евгению Нужину , завербованному в ЧВК Вагнера, разбивают голову кувалдой, и квалифицировать это с юридической точки зрения.

Николай Сванидзе рассказал изданию "Коммерсант", что на ежегодной встрече СПЧ с президентом планирует обсудить темы, связанные с усилившимся давлением на российское общество. "Пересмотр явно избыточных ограничений, замена военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, мобилизация заключенных. Я хочу поставить вопрос о фактическом запрете на антивоенные выступления и незаконной дискредитации противников войны", - цитирует правозащитника "Коммерсант". "Из "невоенных" очень важная тема - приказ Минюста по реестру иноагентов. В открытый доступ попадают личные данные людей, что, конечно, крайне опасно и совершенно незаконно", - добавил Сванидзе.

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