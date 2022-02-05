Глава "Мемориала": Жалоба "Ветеранов России" - заведомо ложный донос

Следственный комитет России проводит проверку международного историко-просветительского общества "Мемориал" после жалобы движения "Ветераны России", обвинившего самую авторитетную правозащитную российскую организацию в "реабилитации нацизма". До этого Верховный суд РФ принял решение о ликвидации "Мемориала", а Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение соответствующего судебного решения.

"Мемориал", в свою очередь, обжаловал решение Верховного суда. DW поговорила с председателем правления "Международного мемориала" Яном Рачинским о том, почему обвинения "Ветеранов России" абсурдны, о дальнейшей работе "Мемориала" после решения суда и о невозможности ликвидировать историческую память.

DW: Следственный комитет и Генпрокуратура начали проверку деятельности "Мемориала" после обращения организации "Ветераны России", обвинивших вашу организацию в реабилитации нацизма. Стало ли для вас неожиданностью это обвинение?

Ян Рачинский: Для меня стало некоторой неожиданностью само существование этой организации, о которой я ранее не слышал. Слово "ветераны" в моем сознании связано, скорее, со Второй мировой войной, а в этой организации, насколько я понимаю, состоят совсем другие люди.

Они обратились в Следственный комитет и прокуратуру еще перед заключительным заседанием в Верховном суде (где речь шла о ликвидации "Мемориала". - Ред.), и прокурор во время заседания обильно цитировал это обращение, хотя в иске прокуратуры ни слова про эти обвинения не было и не могло быть. Поэтому начало проверки стало умеренной неожиданностью. Я надеялся что органы следствия сами разберутся в нелепости этого обвинения и прекратят все без проверки.

- "Ветераны России" обвиняют "Мемориал" в том, что в его базе данных "Жертвы политического террора в СССР" указаны имена 19 "нацистских пособников". Почему эти обвинения можно назвать нелепыми?

- В заявлении "Ветеранов России" приведена ссылка на 19 имен, которые якобы обнаружили анонимные эксперты. Из этих 19 имен 16 реабилитированы по всем правилам. Один человек включен в "Книгу памяти" Татарстана без указания на реабилитацию - это требует проверки, хотя вряд ли он мог попасть в "Книгу памяти" без реабилитации.

Еще один человек был задержан несовершеннолетним по политическим обвинениям, а через месяц его отпустили, соответственно, он тоже является необоснованно репрессированным. И, наконец, имя одного человека, информацию о котором надо еще проверить, было в подготовительных материалах к одному из томов "Книги памяти" Татарстана. Иными словами, обращение "Ветеранов России" - это заведомо ложный донос, если называть вещи своими именами.

- Чего они хотят добиться от вас с помощью этих обвинений?

- Я не знаю, хотят ли они чего-то добиться от нас. Скорее всего, руководители этого движения думают о своем карьерном росте и хотят заслужить благоволение властей. Хотя я не уверен, что они помогают властям, скорее, они ставят российские власти в несколько сомнительное положение и дискредитируют слово "ветераны". И мне это обидно, поскольку, как почти в любой российской семье, среди моей родни есть люди воевавшие и погибшие. Я понимаю, кто такие настоящие ветераны, и понимаю, что они в жизни бы никогда не подписали такую кляузу.

- Какими будут ваши дальнейшие действия в связи с этой жалобой?

- Мы еще 17 января опубликовали объяснения по этому поводу на нашем сайте с подробным изложением по каждой из 19 фамилий. А дальше, наверное, надо будет пояснить органам следствия, что такое "Мемориал". Пояснить, что "Мемориал" сыграл если не ключевую, то весьма важную роль в том, чтобы бывшие остарбайтеры получили компенсацию от Германии - эта инициатива началась с совместных действий "Мемориала" и немецкой партии "зеленых".

Пояснить, что "Мемориал" вел большие программы-интервью с узниками Майданека и других концлагерей, что наши представители входили в Советы музеев Бухенвальда и Освенцима - музей Освенцима сейчас выступил в поддержку нашей организации. Сама мысль о том, что "Мемориал" может как-то пропагандировать нацизм, выглядит довольно дикой.

- Вы оспорили решение о ликвидации "Мемориала", подав в Верховный суд ходатайство о приостановке этого решения . Каковы шансы на то, что ходатайство будет удовлетворено?

- До этого мы подали апелляционную жалобу, поскольку в решении Верховного суда много нестыковок и противоречий и фактам, и законам. А наше ходатайство основано на требовании ЕСПЧ (29 декабря 2021 года ЕСПЧ потребовал от России приостановить исполнение судебных решений о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" и правозащитного центра "Мемориал". - Ред.).

Россия подписала европейскую конвенцию и обязалась выполнять требования европейского суда. Поэтому российские власти должны были бы первыми позаботиться об этом. Но поскольку мы никакой реакции пока не видели, то подали ходатайство, чтобы Верховный суд определился, собирается ли Российская Федерация выполнять свои обязательства.

- Если ходатайство не удовлетворят, будет ли это означать окончательную ликвидацию "Мемориала" в России?

- Если не удовлетворят ходатайство, надо будет рассматривать, как минимум, еще нашу

апелляцию. Если не удовлетворят и ее, мы будем подавать кассационную жалобу и оспаривать это решение на всех уровнях, включая Конституционный суд. Но, независимо от этого, "Мемориал" не сводится только к "Международному мемориалу" и правозащитному центру. Организаций "Мемориала" - не отделений, а именно независимых организаций - только в России больше 30 со статусом юридического лица. А есть еще много организаций без статуса юридического лица.

И, естественно, они будут продолжать работу, поскольку эта работа - не наша прихоть, а запрос общества. Это нужно миллионам людей, чьи предки пострадали от коммунистического режима. Собственно, некоторые узники тоже еще живы. В том числе, и узники сталинского периода. Поэтому все это живая история, живая боль. И вряд ли решения судов заставят людей отказаться от памяти о своих предках.

- Даже на общем фоне преследований российских независимых СМИ и правозащитников репрессии в отношении "Мемориала" выглядят особенно жесткими. Чем сохранение исторической памяти так опасно для российских властей, что они ведут с "Мемориалом" такую ожесточенную борьбу?

- По этому поводу довольно отчетливо высказался на заключительном заседании суда прокурор Жафяров, процитировавший обращение "Ветеранов России", в котором было сказало, что "Мемориал" создает ложный образ СССР как террористического государства. Думаю, что это и есть одна из главных причин. Для "Мемориала" всегда на первом месте человек. История - это не деятельность государственных органов, ЧК, армии или великих государственных мужей, генералиссимуса и прочих. История - это совокупность человеческих судеб. И именно интересы людей должны иметь приоритет, а не геополитические интересы, концепции или стремление к построению великой державы.

Наша история, к сожалению, была столь трагична, что советское государство действительно было преступным и террористическим - никак иначе нельзя назвать государство, которое уничтожало миллионы своих граждан по ложным обвинениям и во внесудебном порядке. А нынешняя концепция, эти поправки в конституцию о преемственности говорят о том, что государство есть центр идеи, главная идея для российских властей.

Позиция, заключающаяся в том, что наше государство всегда было, как минимум, не хуже любого другого, начала формироваться еще в 2000-х годах - с высказываний о том, что своей историей надо гордиться, с многочисленных статей околовластных историков о том, что на Западе бывало еще хуже. И поскольку реальная работа с историей не позволяет защитить эти позиции, то, соответственно, эту работу ограничивают.

Мы видим сложности в доступе к архивной информации, мы видим, что суды в этих случаях встают не на сторону закона, а на сторону спецслужб, мы видим попытки использовать новое, довольно безумное законодательство по защите исторической правды. Непонятно как далеко это зайдет, но существуют довольно серьезные риски, что это может превратиться в новую борьбу с лженаукой генетикой или чем-нибудь подобным.

- Вам пришлось как-то изменить деятельность "Мемориала" после решения суда о ликвидации?

- Пока мы продолжаем прежнюю деятельность. К сожалению, с учетом эпидемической обстановки - сейчас все-таки очень высокие цифры заболеваний - у нас временно приостановлены прием посетителей и работа выставок. Но все проекты по-прежнему продолжают работать, пока решение суда не вступило в силу. По крайней мере до рассмотрения во второй инстанции. Если это решение будет утверждено, значит, нам придется действительно заняться вопросами ликвидации организации.

- Что чувствуют в этой ситуации сотрудники "Мемориала"?

- Нельзя сказать, чтобы настроение было особо радужное или карнавальное, но это не первые трудности, которые мы переживаем. Мы начинали еще при советской власти, когда вообще было трудно предугадать, куда повернет история. Мы переживали и путч 1991 года, когда вполне реальны были гораздо более серьезные угрозы. Поэтому мы продолжаем работу. Пока у нас никто не паникует, не собирается никуда бежать или переходить. Все на месте.

- Каким вы видите будущее "Международного мемориала"?

- Я думаю, что даже если решение о ликвидации будет утверждено, рано или поздно "Международный мемориал" будет восстановлен. Так же, как многие организации, уничтоженные советской властью, восстановились после того, как исчезла сама советская власть. Так что вопрос конкретного названия меня, честно говоря, не так беспокоит. "Мемориал" больше, чем одна наша организация, "Мемориал" - это еще и миллионы или, во всяком случае, сотни тысяч наших сторонников в России и многие тысячи за рубежом. Поэтому наша работа будет продолжаться. А собственно "Международный мемориал" - если говорить о названии - если и исчезнет, то ненадолго.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ Что стало с признанными "иноагентами" НКО С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода". Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель

