"Мемориал" подал ходатайство о приостановке своей ликвидации

Историко-просветительское общество "Международный Мемориал", выдвинутое кандидатом на Нобелевскую премию мира, подало в Верховный суд России ходатайство о том, чтобы дело об аннулировании организации приостановили. Апелляционная жалоба будет рассмотрена 28 февраля. Сообщение об этом опубликовано в пятницу, 4 февраля, на сайте "Международного Мемориала".
Юристы организации основывают ходатайство на решении Европейского суда по правам человека от 29 декабря 2021 года о применении обеспечительных мер в порядке правила 39 Регламента суда. "Согласно ему, Россия должна приостановить ликвидацию, пока ЕСПЧ не вынесет решение по жалобе российских НКО на закон об "иностранных агентах": именно за нарушение этого закона Генпрокуратура потребовала ликвидации, а Верховный суд полностью удовлетворил иск", - сказано в сообщении "Международного Мемориала".
Решение о ликвидации "Международного Мемориала" принято Верховным судом России по ходатайству Генеральной прокуратуры 28 декабря 2021 года. Согласно постановлению, "Международный Мемориал" нарушает закон об "иностранных агентах", "конституционный принцип равенства общественных объединений" и "тем самым посягает на основы конституционного правопорядка". 29 декабря суд Москвы удовлетворил аналогичное заявление по отношению к правозащитному центру "Мемориал".
Аргументы защиты "Международного Мемориала"
В день оглашения решения Верховного суда РФ по ликвидации "Международного Мемориала" член правления подразделения организации в Германии Вера Аммер (Vera Ammer) заявила в интервью DW, что защита намерена обжаловать это решение в течение отведенного для этого месяца, то есть до 28 января.
Также адвокаты организации подчеркивают, что "отсутствие маркировки ("иноагента". - Ред.) не является грубым неоднократным нарушением закона", поскольку не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда.
Ликвидация "Международного Мемориала" является несоразмерной мерой, считают в организации. "Суд первой инстанции не дал оценки деятельности "Международного Мемориала", фактически устранившись от исследования вопроса о соразмерности ликвидации тому вкладу, который внесла организация в жизнь российского общества, и отказал в допросе свидетелей, которые могли бы сообщить суду сведения о содержании деятельности "Международного Мемориала", - говорится на сайте общества.
В "Международном Мемориале" указывают, что ликвидация организации за отсутствие маркировки о внесении в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции "иностранного агента", противоречит международным обязательствам Российской Федерации, а само законодательство об НКО, нарушение которого вменено "Мемориалу", противоречит международным договорам.
Критика решения о ликвидации "Международного Мемориала"
После вынесения Верховным судом РФ решения о ликвидации "Международного Мемориала" целый ряд российских и международных правозащитников, общественных деятелей, журналистов, политиков и дипломатов раскритиковали этот вердикт.
Так, бывший посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ersnst-Jörg von Studnitz) в беседе с DW охарактеризовал подобное развитие как опасное для России. "Ведь если ты отказываешься признавать собственную историю и хочешь замолчать дурные вещи, призраки прошлого не уйдут. Они будут отягощать самовосприятие, если не сказать - совесть, россиян. Я не хочу сказать, что это опасная вещь с точки зрения внешней политики, однако она опасна для самой России", - подчеркнул он.
Против ликвидации "Мемориала" выступили бывший президент СССР Михаил Горбачев, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, известные во всем мире ученые, писатели и музыканты, а также США, Европейский Союз и Совет Европы. Противники ликвидации "Мемориала" напоминают о большом вкладе этой организации в увековечение памяти жертв советских репрессий и на ее правозащитную и просветительскую деятельность.
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Автор: Елена Барышева