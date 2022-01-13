"Международный Мемориал" получит престижную премию имени Теодора Хойса

Международное историко-просветительское общество "Мемориал" ("ММ") удостоилось премии имени Теодора Хойса (Theodor-Heuss-Preis), названной так в честь первого федерального президента Германии. Об этом в четверг, 13 января, объявил Фонд Теодора Хойса в Штутгарте (земля Баден-Вюртемберг).

"Международный Мемориал" - это маяк для гражданского общества, работа организации является образцом для мужественной защиты прав человека во всем мире", - отметил председатель фонда Людвиг Хойс (Ludwig Heuss). "Награда призвана поощрять демократию и укреплять уверенность и мужество правозащитников", - указали далее в фонде.

Вручение запланировано на май

Вручение премии пройдет в 57-й раз и запланировано на май. Лауреатами этой награды, как правило, являются выдающиеся личности - активные участники демократического процесса и защитники гражданских прав. В их числе был германский писатель Гюнтер Грасс (Günter Grass). В 2005 году премию получила правозащитная организация Human Rights Watch, в 2015 году - Европейский суд в Люксембурге (EuGH).

Запрет "Международного Мемориала"

Верховный суд России 28 декабря 2021 года принял решение о запрете "ММ". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске утверждала, что "Международный Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Ликвидация правозащитного центра "Мемориал"

Позднее, 29 декабря 2021 года, Мосгорсуд по представлению городской прокуратуры вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

Организация отвергла претензии в свой адрес. Представители "Мемориала" заявили, что обжалуют решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

Протесты и мировой резонанс

Решение о ликвидации "Международного Мемориала" вызвало огромный резонанс не только внутри России, но и на международной арене. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал преследование организаций "Мемориала" оскорблением правозащитной деятельности во всем мире. Правительство ФРГ осудило действия российских властей как противоречащие международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав. Крупная международная правозащитная организация Amnesty International призвала к отмене решения о запрете "Мемориала", назвав его оскорблением памяти миллионов жертв ГУЛАГа.

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