Евреи в ФРГ обеспокоены антисемитской акцией в Дагестане

"Мы имеем дело с идеологией, не знающей границ. Для исламистов речь идет не об Израиле, а о евреях", - заявил председатель Центрального совета евреев в Германии.

Центральный совет евреев в Германии (ЦСЕГ) выразил обеспокоенность антисемитскими беспорядками в Дагестане. "Охота на евреев в Дагестане демонстрирует нам, что мы имеем дело с идеологией, не знающей границ. Для исламистов речь идет не об Израиле, а о евреях", заявил в понедельник, 30 октября, председатель совета Йозеф Шустер (Josef Schuster).

В свою очередь уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) призвал власти в Москве обеспечить безопасность еврейского населения в России. "Я ожидаю от президента Путина и российских ведомств, что они защитят безопасность и собственность евреев", - заявил Кляйн в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Ранее МИД Израиля, а также офис премьер-министра страны призвали российские власти принять меры для защиты евреев и израильтян на территории РФ. "Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в совместном заявлении.

Аэропорт Махачкалы штурмовала агрессивная толпа

Накануне вечером в аэропорт Махачкалы перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива ворвались, по разным оценкам, от нескольких сотен до полутора тысяч местных жителей. Они захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев. Участники акции также блокировали выезд автомобилей с территории аэропорта и самовольно проверяли паспорта у находившихся там людей. Несколько десятков из них прорвались на летное поле, чтобы штурмовать самолет из Тель-Авива. Местные полицейские почти не вмешивались в происходящее. Прекратить беспорядки удалось только после того, как в аэропорт прибыли бойцы Росгвардии.

В результате попытки антисемитского погрома в Махачкале, по данным министерства здравоохранения Дагестана, пострадали 20 человек, в том числе девять служащих полиции. Управление Следственного комитета России (СК РФ) по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ход расследования "поставлен на контроль". Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя на пресс-конференции беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил, что "прощения не будет никому". По его словам, "многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности не должен уйти никто".

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