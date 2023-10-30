После антисемитских акций в Махачкале задержаны 60 человек

Шестьдесят человек задержаны после антисемитской акции в аэропорту Махачкалы, в ходе которой сотни людей ворвались в здание аэропорта и проникли на летное поле в поисках израильтян и евреев. "Установлены личности более 150 активных участников беспорядков", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу 30 октября. Все задержанные "доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства". В итоге беспорядков получили ранения девять сотрудников полиции, двое из них госпитализированы, отметили в ведомстве.

Аэропорт Махачкалы "полностью находится под контролем", сообщили местные правоохранительные органы, при этом он по-прежнему остается закрытым, а прибывающие самолеты перенаправляются в другие аэропорты. Росавиация заявила, что аэропорт снова начнет работать в прежнем режиме 31 октября. "Открытие аэропорта произойдет только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории", - отмечается в сообщении ведомства.

Вечером 29 октября управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что ход расследования "поставлен на контроль". Глава Дагестана Сергей Меликов, комментируя на пресс-конференции беспорядки в аэропорту Махачкалы, заявил, что "прощения не будет никому". По его словам, "многие факты зарегистрированы, производилась видео- и фотофиксация, поэтому от ответственности не должен уйти никто".

Глава Дагестана обвинил в беспорядках "врагов"

В организации беспорядков в аэропорту Махачкалы Меликов обвинил "врагов". "Ни для кого не секрет, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон, в том числе с использованием запрещенных приемов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами", - сказал Меликов.

По его словам, телеграм-канал "Утро Дагестана", сообщивший, что в Дагестан, якобы, прибудут "беженцы из Израиля", "регулируется" из Украины "предателями и бандеровцами". "Утро Дагестана" запустил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, но после начала антисемитских беспорядков заявил, что уже больше года не имеет к нему никакого отношения.

В минувшие выходные по Северному Кавказу прокатилась волна антисемитских акций. Помимо штурма аэропорта в Махачкале прошел стихийный антиизраильский митинг. Такая же акция состоялась в столице Карачаево-Черкесии Черкесске. В столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике неизвестные подожгли строящийся Еврейский религиозный национально-культурный общинный центр.

В городе Хасавюрт в республике Дагестан толпа собралась у отеля "Фламинго", требуя доказать, что там нет евреев. Собравшиеся бросали в сторону гостиницы камни и кричали "Аллах Акбар".

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