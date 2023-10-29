Израиль призвал РФ обеспечить безопасность евреев

Израиль ожидает, что правоохранительные органы РФ будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян, говорится в заявлении властей Израиля.

После беспорядков в аэропорту Дагестана МИД Израиля, а также офис премьер-министра страны в воскресенье, 29 октября, призвали российские власти принять меры для защиты евреев и израильтян на территории РФ.

"Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - говорится в совместном заявлении.

Отмечается, что посольство Израиля в Москве тесно сотрудничает с российскими властями по вопросу обеспечения безопасности евреев и израильтян. Государство Израиль с большой тревогой наблюдает за попытками причинить ущерб гражданам Израиля и евреям по всему миру, указано далее в документе.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы

29 октября Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы был временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет "в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон". Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, были перенаправлены на запасные аэродромы.

Ранее русскоязычные Telegram-каналы распространили фото и видеозаписи, показывающие, как толпа с флагами Палестины прорывается на взлетное поле аэропорта Махачкалы.

По информации СМИ, несколько сотен человек собрались в аэропорту вечером 29 октября незадолго до прилета регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Толпа останавливала выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей проверяли паспорта в поисках пассажиров этого рейса.

Агрессивные действия толпы против полиции

Часть протестующих выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в прилетевший из Тель-Авива самолет. Приехавшие на место наряды полиции, как сообщалось, не справлялись с ситуацией.

На фото, появившихся в Сети, видно, как участники беспорядков забрасывают полицию различными предметами. Как пишет Telegram-канал Baza, во время беспорядков в махачкалинском аэропорту были ранены шесть полицейских, а также пострадали четверо гражданских лиц. Минздрав Дагестана сообщило поздним вечером 29 октября о 20 пострадавших.

Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. За это преступление в РФ грозит срок от 8 до 15 лет.

Глава Дагестана осудил беспорядки в аэропорту Махачкалы

Между тем глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия "тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту". "Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано!" - написал Меликов в Telegram .

Ранее в тот же день, 29 октября, Telegram-канал "Утро Дагестана" сообщил о поджоге еврейского культурного центра в Нальчике.

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