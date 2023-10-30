Правительство Дагестана перешло на круглосуточную работу

Власти Дагестана сопереживают палестинцам, но не допустят дестабилизации ситуации в республике, заявил глава правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Для правительства Дагестана объявлен круглосуточный режим работы", - с таким заявлением выступил вечером в воскресенье, 29 октября, глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, открывая работу оперативного штаба, созданного в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы.

"Мы всячески сопереживаем жителям Палестины и понимаем чувства наших граждан. Но нельзя распространять панические настроения. Испокон веков дагестанцы - это взвешенные и справедливые люди. Мы не допустим дестабилизации ситуации в республике", - подчеркнул он, комментируя недавние события.

Позже пресс-служба правительства Дагестана сообщила об усилении мер безопасности в городах и районах республики. Работу махачкалинского аэропорта пообещали восстановить "в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий". На данный момент "ситуация находится под контролем главы РД Сергея Меликова и органов власти всех уровней", говорилось в сообщении.

Штурм протестующими аэропорта Махачкалы

Вечером 29 октября, незадолго до прилета в Махачкалу регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива, в аэропорту собрались несколько сотен человек. На фото информационных агентств видно, что некоторые из них размахивали палестинскими флагами. По сообщениям СМИ и Telegram-каналов, агрессивно настроенная толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Собравшиеся останавливали выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей самовольно проверяли паспорта.

Полиция не сразу смогла навести порядок. По данным Минздрава Дагестана, в результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские.

Работу аэропорта Махачкалы приостановили до 6 ноября. В ночь на 30 октября в Махачкалу прибыл спецназ Росгвардии. Управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело по факту массовых беспорядков. Тем временем власти Израиля призвали Москву обеспечить безопасность евреев израильтян на территории РФ.

Критика беспорядков в аэропорту Махачкалы

Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что беспорядки в аэропорту Махачкалы "совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека".

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