В США и Израиле беспорядки в Дагестане сравнили с погромами

Представители Госдепа и Белого дома, а также президент Израиля заявили, что беспорядки в Дагестане были похожи на еврейские погромы.

Официальные представители администрации США и президент Израиля Исаак Херцог в понедельник, 30 октября, сравнили массовые антисемитские беспорядки в Махачкале с еврейскими погромами в Российской империи на рубеже 19 и 20 веков.

"Я думаю, вы все видели то, что произошло вчера в Дагестане, и это можно описать только как пугающую демонстрацию ненависти, фанатизма и запугивания. Некоторые люди сравнили это с погромами конца 19-го и начала 20-го века, и я думаю, что это, вероятно, подходящее описание, учитывая то видео, которое мы видели", - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

С такой же оценкой выступил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. "Мы осуждаем антисемитские выступления с применением насилия, о которых сообщалось в России, угрожающие израильтянам и евреям. Я видел видео, по моему мнению, это выглядело как погромы", - сказал он.

В США назвали "абсурдом" обвинения со стороны Путина

Президент Израиля назвал беспорядки "шокирующими" и "крайне тревожными". "Это было похоже на погром", - заявил Херцог. "Я рад, что российские власти вмешались, взяли под свой контроль и разогнали толпу, которая угрожала невинным гражданам в самолете", - добавил он.

Утверждения президента России Владимира Путина, что за беспорядками в Дагестане стоят Киев и западные структуры, в Белом доме назвали "классической российской риторикой". "Я видел их комментарии с обвинением Украины. Это абсурд, конечно же", - прокомментировал слова Путина представитель Госдепа Миллер.

Штурм аэропорта Махачкалы и антисемитские акции на Кавказе

Накануне вечером в аэропорт Махачкалы перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива ворвались несколько сотен местных жителей. Они захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев. Участники беспорядков выламывали двери, блокировали выезд автомобилей, силой проверяли паспорта у находившихся там людей, громили автобусы и пытались прорваться в самолет.

Также накануне в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике подожгли строящийся Еврейский религиозный национально-культурный общинный центр и написали на стене "смерть яхудам" ("еврей" по-арабски. - Ред.).

29 октября толпа собралась у отеля "Фламинго" в городе Хасавюрт в Республике Дагестан. Люди пришли из-за сообщений о том, что в гостинице якобы поселили "беженцев из Израиля". Собравшиеся требовали доказать, что в отеле нет евреев, бросали в сторону гостиницы камни и кричали "Аллах Акбар".

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