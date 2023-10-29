Аэропорт Махачкалы временно закрыт на фоне беспорядков

Самолеты, готовившиеся к посадке в Махачкале, были отправлены на запасные аэродромы из-за проникновения посторонних на летное поле, сообщила Росавиация.

Аэропорт Махачкалы временно закрыт для обслуживания рейсов на прилет и вылет в связи с проникновением неизвестных лиц на перрон, сообщила Росавиация вечером в воскресенье, 29 октября. "Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Позднее Росавиация уточнила, что "благодаря работе правоохранительных органов аэродром освобожден от несанкционированно проникших граждан". Он будет закрыт на прием воздушных судов, предварительно, до 6 ноября.

По информации СМИ, несколько сотен человек собрались в аэропорту Махачкалы вечером в воскресенье незадолго до прилета авиарейса из Тель-Авива. Толпа останавливала выезжающие с территории аэропорта автомобили, у находившихся там людей проверяли паспорта в поисках пассажиров этого рейса. Часть протестующих выбежала на взлетно-посадочную полосу и пыталась проникнуть в прилетевший из Тель-Авива самолет. Приехавшие на место наряды полиции, как сообщалось, не справлялись с ситуацией.

СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках

Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Управление МВД по Северокавказскому федеральному округу предупредило о "недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка".

Правительство Дагестана заявило, что ситуация в аэропорту Махачкалы "находится под контролем", силовые службы работают на месте. "Призываем жителей республики с пониманием отнестись к сложившейся ситуации в мире. Федеральные власти и международные организации предпринимают все возможные усилия для прекращения огня против мирных жителей Газы", - говорится в заявлении.

Власти Израиля отреагировали на события в Дагестане

Министерство иностранных дел Израиля и офис премьер-министра выпустили совместное заявление о событиях в Дагестане, в котором заявили, что "со всей серьезностью" относятся к попыткам причинить вред израильским гражданам и евреям во всем мире. "Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян", - отмечается в заявлении. Посол Израиля в РФ Алекс Бен-Цви работает с российскими властями над обеспечением безопасности находящихся там израильтян и евреев.

Акцию протеста в аэропорту также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. "Это не единичный случай в Махачкале, а часть массово распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которую пропагандируют государственное телевидение, эксперты и власть", - написал он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

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