Жизнь в Газе: "Кошмар, который постоянно возвращается"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 13 октября, призвала всех жителей города Газа и сотрудников международных организаций эвакуироваться в 24 часа. Призыв касается более одного миллиона человек, то есть более половины всего населения сектора Газа. Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус, переселиться на юг сектора жителям Газы необходимо "для их собственной безопасности", поскольку боевики ХАМАС "прячутся в городе Газа в туннелях под домами и внутри зданий, населенных невинными мирными жителями", и используют их в качестве живого щита.

Эксперты предполагают, что предупреждение сделано перед началом последующей после авиаударов наземной операции Израиля против боевиков движения ХАМАС, признанного в большинстве стран Запада террористической организацией, в контролируемом ими секторе Газа. Наземная операция в Газе считается неизбежной. По мнению экспертов, она может начаться уже 14 октября.

Как ЦАХАЛ отвечает на атаки ХАМАС

Это далеко не первый вооруженный конфликт между Израилем, ХАМАС и другими палестинскими боевиками. Но на этот раз все происходит по куда более кровопролитному сценарию. 7 октября террористы ХАМАС, правящие в секторе Газа, выпустили, по некоторым данным, до 5 тыс. ракет по израильским деревням и городам. Затем сотни палестинских боевиков вошли на территории на юге Израиля, убивая, насилуя и похищая людей .

Жертвами атак террористов ХАМАС в Израиле стали более 1300 человек. По большей части, гражданское население Фото: Erik Marmor/dpa/picture alliance

За эти несколько дней в Израиле погибло более 1300 человек и не менее 3300 получили ранения. Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня. От 100 до 150 человек, в том числе дети, пожилые люди и иностранные граждане, были взяты в заложники и вывезены в Газу. Израильские города и поселки подвергаются регулярным ракетным обстрелам со стороны палестинских боевиков.

В ответ на террористические атаки ХАМАС правительство Израиля объявило, что страна находится в "состоянии войны". Армия обороны Израиля наносит авиаудары и обстреливает сектор Газа.

По данным палестинского министерства здравоохранения в секторе Газа, с начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта погибло более 1400 человек, не менее 6000 человек получили ранения.

"В Газе сейчас безопасных мест нет"

"Сейчас в Газе безопасных мест нет", - говорит Мона Саббах по телефону из города Газа. С 7 октября 29-летняя женщина вместе с детьми, мужем и соседями проводит большую часть времени в подвале своего многоквартирного дома. "Прошлой ночью бомбили без остановки, особенно сильно в Римале (район в центре города Газа. - Ред.). В каком месте они будут бомбить дальше? Переживут ли люди эту ночь? Увидят ли они рассвет нового дня?", - продолжает она.

"Если они (власти Израиля. - Ред.) чего-то хотят, пусть решают это с ХАМАС. Они бьют по нам, а не по ХАМАС, - говорит жительница Газы. - Я плакала всю ночь, мы все кричали и плакали. Невероятно, что это снова происходит с нами. Мы - мирные жители, мы ничего не сделали, мы хотим, чтобы это закончилось. Нет ни электричества, ни Интернета, почти нет воды. Разве мало того, что мы живем в блокаде уже более 15 лет?"

"Полная блокада"

9 октября в ответ на атаки ХАМАС министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о "полной блокаде", прекратив поставки в сектор Газа электроэнергии, воды, продовольствия и бензина из Израиля. Египет тем временем также закрыл свои пограничные переходы на юге сектора Газа.

11 октября на единственной электростанции в Газе закончилось топливо. "Электричества больше нет, нет и топлива для генераторов", - сообщает журналист из Газы, заряжающий свой мобильный телефон с помощью небольшой солнечной батареи. Израильские правозащитные организации, такие как Gisha, выступающая за свободу передвижения палестинцев, раскритиковали ответные меры Израиля как коллективное наказание и "полное пренебрежение к гражданскому населению".

МККК: "Больницы могут превратиться в морги"

В результате продолжающегося противостояния и без того слабая система здравоохранения Газы может полностью рухнуть перед лицом растущего числа пострадавших и раненых. Международный комитет Красного Креста (МККК) предупреждает, что больницы могут превратиться в морги.

Эвакуация из Газы Фото: Ashraf Amra/AA/picture alliance

"Я так больше не могу", - говорит Раед Эль-Атамна в телефонном разговоре с DW. Мужчина много лет работал водителем у иностранных журналистов. 7 октября ему и его семье пришлось бежать из Бейт-Хануна, города на севере Газы, в приграничной с Израилем зоне. Сейчас они разместились в школе - в лагере беженцев в Джабалии, организованном Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). "У нас есть только то, во что мы были одеты в субботу. С тех пор мы не принимали душ. Мы не спим, вокруг нас повсюду бомбят", - говорит Эль-Атамна. Как и он, тысячи людей бегут из сектора Газа. Но границы с Египтом и Израилем закрыты.

Жители Газы в поисках убежища

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), начиная с 7 октября около 340 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, в основном из приграничных районов на севере и востоке сектора Газа. Около двух третей из них ищут убежища в школах, находящихся в ведении UNRWA. Другие пытаются найти убежище у родственников на западе Газы.

Многие жители Газы не могут избавиться от психологических травм, полученных в четырех прошлых войнах ХАМАС с Израилем. "Это кошмар, который постоянно возвращается", - говорит Эль-Атамна, который уже потерял свой дом во время войны 2008-2009 годов. "Мы и здесь не чувствуем себя в безопасности, и кто знает, что еще нас ждет", - вздыхает мужчина, отмечая, что израильские авиаудары становятся все более интенсивными.

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