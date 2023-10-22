Шольц открыл в Дессау новую синагогу

На открытии первой синагоги, построенной в Саксонии-Анхальт после воссоединения Германии, канцлер ФРГ заявил о недопустимости антисемитизма и виктимблейминга - перекладывания вины за преступление на его жертву.

В немецком городе Дессау-Росслау (федеральная земля Саксония-Анхальт) в воскресенье, 22 октября, состоялось торжественное открытие недавно построенной синагоги имени семьи Вайль. "Эта синагога в Дессау демонстрирует: еврейская жизнь была и остается частью Германии. Ей здесь самое место", - заявил во время мероприятия канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), подчеркнув, что Германия будет делать все возможное для защиты и укрепления еврейской жизни.

По словам Шольца, новая синагога - это счастье и подарок, радость от которого омрачена "варварским террором" ХАМАС в Израиле. Он отметил, что испытывает глубокий стыд, наблюдая за тем, как в стране разгораются антисемитские настроения и ксенофобия. Террористы нагнетают обстановку и сеют ненависть, заявил германский канцлер: "Причем не только на Ближнем Востоке, но и здесь. Мы должны сделать все возможное, чтобы не дать этому семени прорасти".

Шольц: Недопустимо возлагать вину за преступление на его жертву

Шольц предупредил, что ненависть к евреям не должна ставиться под сомнение "нестерпимой" оговоркой "да, но…", подлым возложением вины за преступление на его жертв. Он подчеркнул, что апатия, отведение взгляда в сторону и молчание неуместны, когда евреям небезопасно на улицах, когда на домах малюют звезды Давида, а в синагоги бросают зажигательные устройства, "когда над жертвами террора издеваются, а преступников прославляют".

Новая синагога имени семьи Вайль в Дессау-Росслау пристроена к историческому дому раввина Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

В начале церемонии присутствующие почтили минутой молчания память жертв нападения террористического движения ХАМАС на Израиль. Затем земельный раввин Даниэль Фабиан (Daniel Fabian) внес в здание синагоги свиток Торы, который будет использоваться для чтения священных текстов на богослужениях.

Первая построенная в Саксонии-Анхальт синагога после объединения Германии

По данным городских властей, эта синагога стала первым построенным в Саксонии-Анхальт еврейским культовым сооружением с момента воссоединения Германии. Помимо Олафа Шольца и других гостей, на открытии присутствовали посол Израиля Рон Просор, премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) и вице-президент Центрального совета евреев в Германии Марк Дайнов (Mark Dainow).

В последние дни во многих городах Германии прошли акции протеста против ответных авиаударов Израиля по сектору Газа после атаки ХАМАС, в результате которой были убиты около 1400 израильтян. В связи с этим во время церемонии открытия синагоги в Дессау были приняты повышенные меры безопасности.

Новая синагога в центре города Дессау-Росслау, недалеко от ратуши, была пристроена к дому раввина, который был построен в 1908 году и сейчас объявлен памятником архитектуры. Она названа в честь семьи знаменитого немецкого композитора Курта Вайля (1900-1950), который родился в Дессау и провел здесь свои детские годы. Его отец Альберт Вайль (1867-1950) был в начале XX века кантором местной еврейской либеральной общины.

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