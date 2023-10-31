Власти Израиля призвали своих граждан покинуть Кавказ

Совет национальной безопасности Израиля (СНБ) и министерство иностранных дел страны после антисемитских беспорядков в Махачкале повысили свою оценку опасности Северного Кавказа для граждан Израиля до самого высокого четвертого уровня, означающего "высокую степень немедленной угрозы". Об этом говорится в совместном заявлении ведомств , опубликованном в понедельник, 30 октября.

Четвертый уровень опасности власти Израиля присудили Адыгее, Чечне, Дагестану, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, а также Краснодарскому и Ставропольскому краям и городу Минеральные Воды, говорится в заявлении.

"СНБ и МИД Израиля призывают избегать посещения этих районов в ближайшем будущем, а тех израильтян, кто там находится - покинуть их как можно скорее", - призвали в ведомствах.

Штурм аэропорта Махачкалы толпой в поисках евреев

Накануне вечером в аэропорт Махачкалы перед прибытием регулярного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива ворвались несколько сотен местных жителей. Они захватили аэропорт и, выкрикивая антисемитские лозунги, заходили в каждое помещение в поисках евреев. Участники беспорядков выламывали двери, блокировали выезд автомобилей, силой проверяли паспорта у находившихся там людей, громили автобусы и пытались прорваться в самолет.

В результате погрома в Махачкале, по данным министерства здравоохранения Дагестана, пострадали 20 человек, в том числе девять служащих полиции. Управление Следственного комитета России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках.

Серия антисемитских происшествий на Северном Кавказе

Также накануне в столице Кабардино-Балкарской Республики Нальчике подожгли строящийся Еврейский религиозный национально-культурный общинный центр и написали на стене "смерть яхудам" ("еврей" по-арабски. - Ред.).

29 октября толпа собралась у отеля "Фламинго" в городе Хасавюрт в Республике Дагестан. Люди пришли из-за сообщений о том, что в гостинице якобы поселили "беженцев из Израиля". Собравшиеся требовали доказать, что в отеле нет евреев, бросали в сторону гостиницы камни и кричали "Аллах Акбар". Люди разошлись лишь после того, как полицейские разрешили нескольким людям осмотреть отель. В других города Северного Кавказа также проходили стихийные антиизраильские акции.

Смотрите также: